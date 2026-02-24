Koniec wychwalanego serialu. Ale widzowie nie zostaną z niczym

Zakończenie "Rycerza Siedmiu Królestw"

Twórcy serialu zmienili to, że w ostatnim odcinku Jajo okłamuje Dunka i rusza z nim wspólną podróż. Oznajmia mu, że ojciec wyraził zgodę, aby został jego giermkiem, na jego zasadach. Scena zamykająca epizod jednak sugeruje coś zupełnie innego - ojciec chłopca Maekar w panice przeszukuje obóz rycerzy, bowiem nie ma najmniejszego pojęcia o decyzji syna. W noweli wyglądało to nieco inaczej. Ojciec był świadomy całej sytuacji i wręczył Jajowi sygnet rodowy z herbem Targaryenów, który stanowi nie tylko symbol rodu, ale także zabezpieczenie na wypadek niebezpieczeństwa.

Eksperci już widzą tu spory potencjał na zmiany wątków z Dunkiem. Jeśli ojciec nie wiedział o całej sprawie, może popaść w konflikt z prawym rycerzem, szczególnie, że wcześniej już padły oskarżenia o porwanie dziedzica. Jeśli Jajo ma przy sobie jakimś cudem wspomniany sygnet, może także paść oskarżenie o kradzież cennego klejnotu.

Niezależnie od wszystkiego, przekonamy się o tym dopiero w 2027 roku. To wtedy odbędzie się premiera zapowiedzianego drugiego sezonu tej udanej serii. 2 sezon zostanie oparty na noweli "Zaprzysiężony miecz". Historia pokaże dalsze losy ser Duncana Wysokiego i jego giermka - już nie tylko w turniejowej rzeczywistości, ale w konflikcie lokalnych rodów i sporze o ziemię i wodę. Będzie to opowieść nieco bardziej polityczna, skupiona na relacjach bohaterów i ich wędrówce. Ponownie zobaczymy tych samych aktorów: Petera Claffey'a (Dunk) oraz Dextera Sol Ansella (Jajo).

Jeśli komuś dłuży się oczekiwanie, może sięgnąć po inną produkcję historyczną w podobnym klimacie, tym razem emitowaną na Canal+. Na platformie już są dostępne dwa odcinki "Króla i zdobywcy".

