Telewizja i VoD

Koniec wychwalanego serialu. Ale widzowie nie zostaną z niczym

Ciepło przyjęty i wychwalany przez widzów pierwszy sezon "Rycerza Siedmiu Królestw" dobiegł końca. Wczorajszego wieczora został wyemitowany ostatni epizod serii. Okazuje się, że zakończenie wcale nie było wierną adaptacją literackiego pierwowzoru. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 09:03
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Koniec wychwalanego serialu. Ale widzowie nie zostaną z niczym

Zakończenie "Rycerza Siedmiu Królestw" 

Twórcy serialu zmienili to, że w ostatnim odcinku Jajo okłamuje Dunka i rusza z nim wspólną podróż. Oznajmia mu, że ojciec wyraził zgodę, aby został jego giermkiem, na jego zasadach. Scena zamykająca epizod jednak sugeruje coś zupełnie innego - ojciec chłopca Maekar w panice przeszukuje obóz rycerzy, bowiem nie ma najmniejszego pojęcia o decyzji syna. W noweli wyglądało to nieco inaczej. Ojciec był świadomy całej sytuacji i wręczył Jajowi sygnet rodowy z herbem Targaryenów, który stanowi nie tylko symbol rodu, ale także zabezpieczenie na wypadek niebezpieczeństwa. 

Dalsza część tekstu pod wideo

Eksperci już widzą tu spory potencjał na zmiany wątków z Dunkiem. Jeśli ojciec nie wiedział o całej sprawie, może popaść w konflikt z prawym rycerzem, szczególnie, że wcześniej już padły oskarżenia o porwanie dziedzica. Jeśli Jajo ma przy sobie jakimś cudem wspomniany sygnet, może także paść oskarżenie o kradzież cennego klejnotu. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor PHILIPS 55PUS9010 55" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 55PUS9010 55" QLED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
2599 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Telewizor PHILIPS 65PUS7000 65" LED 4K Titan OS Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 65PUS7000 65" LED 4K Titan OS Dolby Atmos HDMI 2.1
-150 zł
2749 zł - najniższa cena
Kup teraz 2599 zł
Telewizor PHILIPS 55MLED920 55" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor PHILIPS 55MLED920 55" QD-Mini LED 4K 144Hz VRR Titan OS Ambilight x3 Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-300.11 zł
3299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2999.88 zł
Advertisement

Niezależnie od wszystkiego, przekonamy się o tym dopiero w 2027 roku. To wtedy odbędzie się premiera zapowiedzianego drugiego sezonu tej udanej serii. 2 sezon zostanie oparty na noweli "Zaprzysiężony miecz". Historia pokaże dalsze losy ser Duncana Wysokiego i jego giermka - już nie tylko w turniejowej rzeczywistości, ale w konflikcie lokalnych rodów i sporze o ziemię i wodę. Będzie to opowieść nieco bardziej polityczna, skupiona na relacjach bohaterów i ich wędrówce. Ponownie zobaczymy tych samych aktorów: Petera Claffey'a (Dunk) oraz Dextera Sol Ansella (Jajo). 

Jeśli komuś dłuży się oczekiwanie, może sięgnąć po inną produkcję historyczną w podobnym klimacie, tym razem emitowaną na Canal+. Na platformie już są dostępne dwa odcinki "Króla i zdobywcy"

6. odcinek "Rycerza Siedmiu Królestw" - oceniony najniżej

W serwisie IMDb serial rozpoczął się od oceny 8,5 co stanowi najniższą z dotyczasowych not. Co więcej, ocena ta stopniowo spada. Przypomnijmy, że odcinek 5. (z bitwą) otrzymał ocenę 10

Laptop Lenovo IdeaPad 3
Image
telepolis
nowy serial HBO Najlepsze seriale serial hbo Rycerz Siedmiu Królestw
Zródła zdjęć: HBO Max
Źródła tekstu: HBO Max, filmweb, ixbt.games