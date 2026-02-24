Usuń to z telefonu. 14,7 mln instalacji, a rozdaje Twoje dane

Eksperci z firmy Oversecured, specjalizujący się w bezpieczeństwie aplikacji mobilnych, przeanalizowali kilkanaście pozycji z Google Play. Skupili się na apkach, które mają użytkownikom pomagać z ich kondycją psychiczną. Okazało się, że zawierają one mnóstwo dziur. W sumie wykryto ponad 1500 podatności.

Dziurawe aplikacje w Google Play

W sumie eksperci z firmy Oversecured wykryli w aplikacjach mobilnych w Sklepie Play aż 1575 podatności, z czego 54 uznali za poważne, 538 za średnie oraz 983 za niskie zagrożenie dla danych użytkowników. A przypomnijmy, że mowa o aplikacjach, które można określić mianem medycznych, więc mogą zawierać wrażliwe dane na temat chorób użytkowników.

Te aplikacje to:

Mood & habit trakcer (ponad 10 mln instalacji)

AI therapy chatbot (ponad 1 mln instalacji)

AI emotional health platform (ponad 1 mln instalacji)

Online therapy & support community (ponad 1 mln instalacji)

Health & symptom tracker (ponad 500 tys. instalacji)

CBT-based anxiety app (ponad 500 tys. instalacji)

AI CBT chatbot (ponad 500 tys. instalacji)

Depression management tool (ponad 100 tys. instalacji)

Anxiety & phobia self-help (ponad 50 tys. instalacji)

Military stress management (ponad 50 tys. instalacji)

Najważniejsze problemy wspomnianych aplikacji to między innymi: możliwość przechwycenia danych logowania, zapisywanie danych lokalnie w sposób dostępny dla innych aplikacji czy też używanie kryptograficznie niebezpiecznej klasy "java.util.Random" do generowania tokenów sesji i kluczy, co ułatwia ich przewidzenie.

Co więcej, większość z analizowanych aplikacji nie ma mechanizmu wykrywania roota. Dlatego na zrootowanym urządzeniu dostęp do wrażliwych danych jest jeszcze łatwiejszy.