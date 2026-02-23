Ten producent dał ciała. Zamiast naprawić to uszkodzono mocniej sprzęt

Kolejna historia o problemach z reklamacją sprzętu komputerowego obiega internet i pokazuje, że nawet znani producenci potrafią zaliczyć bardzo kosztowną wpadkę. Tym razem w centrum zamieszania znalazła się płyta główna MSI B650M Gaming Plus WiFi, a cała sprawa została nagłośniona przez użytkownika Reddita, który zdecydował się opisać swoje doświadczenia po nieudanej procedurze gwarancyjnej.

Sprawa dotyczy platformy dla procesorów AMD Ryzen 7000 i 9000

Użytkownik wysłał płytę do autoryzowanego serwisu MSI w Turcji z powodu problemów z zawieszaniem się komputera. Po powrocie sprzętu odkrył jednak coś, czego absolutnie się nie spodziewał. Z płyty zniknęła bateria BIOS-u, a piny w gnieździe procesora były "zmiażdżone" (wygięte). Jakby tego było mało, zaślepka socketu podchodziła od innego producenta (ASUS).

Co prawda osłony gniazd procesora są kompatybilne, o ile mówimy o tym samym sockecie, jednak w tym przypadku wszystko wskazuje na zwykłe niedbalstwo serwisu. To właśnie luźno założona zaślepka mogła podczas transportu doprowadzić do uszkodzenia pinów.

Mimo zgłoszenia problemu i wskazania, że płyta wróciła z serwisu w gorszym stanie niż przed wysyłką, MSI odmówiło uznania reklamacji. Zamiast tego zaproponowano odpłatną naprawę gniazda procesora za 1250 lir tureckich, czyli równowartość około 100 złotych + VAT.

Sprawa jest o tyle dziwna, że ta sama płyta była wcześniej wysyłana na RMA aż trzykrotnie, a serwis za każdym razem nie stwierdził żadnych usterek. Oczywiście możliwości jest sporo - to niekoniecznie płyta musiała być problemem, zwłaszcza przy awaryjności serii Ryzen 9000. W grę wchodzi też niekompetencja serwisanta. To jednak nie zmienia faktu, że uszkodzenia powstałe już po stronie serwisu są trudne do zaakceptowania.