ING zaskakuje. To pierwsza taka oferta w kraju

ING Bank Śląski uruchomił Google Pay dla dzieci od 6 do 12 lat. Dzięki temu mogą płacić zbliżeniowo telefonem z wykorzystaniem przedpłaconej karty Mastercard dodanej do Portfela Google. To pierwsza w Polsce oferta tego typu dla tak młodej grupy, zastępująca wycofywane w czerwcu 2026 r. własne rozwiązanie płatności kartą w telefonie dla juniorów.

Google Pay dla dzieci

Rodzic uruchamia usługę w aplikacji Moje ING, wchodząc w szczegóły karty przedpłaconej Mastercard dziecka i włączając Google Pay. Następnie dziecko loguje się do juniorskiej wersji Moje ING na swoim telefonie, dodaje kartę do Portfela Google. Po tym rodzic potwierdza zgodę w swoim Moim ING oraz w Family Link.

Dziecko może płacić zbliżeniowo w sklepach i wypłacać gotówkę z bankomatów (zgodnie z limitami ustawionymi przez rodzica). Co ciekawe, może to robić potrzeby podawania PIN‑u do karty niezależnie od kwoty, o ile odblokuje telefon (PIN, odcisk palca lub skan twarz).

Płatności w internecie czy aplikacjach mobilnych są zablokowane – karta nie pozwoli na takie transakcje ze względów bezpieczeństwa. Rodzic ma też pełną kontrolę nad zakupami pociechy: ustawia limity, blokuje/odblokowuje kartę, śledzi wydatki i zarządza zgodami. Warto też podkreślić, że dla dzieci z kontem Family Link wymagane jest dodatkowe potwierdzenie rodzica.