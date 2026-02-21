Co z Xboxem? Szefostwo odchodzi, stery przejmuje kierownik działu AI

W Microsofcie nastąpiło istne trzęsienie ziemi. Dwie najważniejsze osoby odpowiadające za markę Xbox właśnie zakończyły swoją przygodę z firmą. Amerykańska korporacja ogłosiła ich następców, ale decyzja ta budzi wiele znaków zapytania.

Phil Spencer idzie na emeryturę po 38 latach

Zaczął w 1988 roku jako stażysta, pracując początkowo w dziale multimediów przy encyklopedii Encarta na CD-ROM, a także Microsoft Money i Works, po czym przeskoczył do działu gier i od 2001 działał wyłącznie w obrębie działu Xbox. Phil Spencer w 2014 r. zamortyzował katastrofalny debiut Xbox One, wprowadził Xbox One X/S i Xbox Series X/S, a także rozwinął Gamepassa i doprowadził do przejęcia Bethesdy oraz Activision. Od 2022 piastował pozycję CEO działu gier, odpowiadając bezpośrednio przed Satyą Nadellą.

Teraz po 38 latach Spencer odchodzi na emeryturę (w wieku 58 lat). Jego odejście pociągnęło za sobą rezygnację Sarah Bond, dotychczasowej szefowej działu Xbox, która pracowała w firmie od 2017 roku i była powszechnie typowana na następczynię Spencera.

Tymczasem Satya Nadella ogłosił, że to 38-letnia Asha Sharma, szefowa działu Core AI, obejmie obowiązki Spencera. Co ciekawe, pracuje ona w Microsofcie od bardzo niedawna, bo 2024 roku.

Z miejsca obiecała, że Xbox nie będzie zalewał rynku bezdusznym „AI slopem” i ma nadal liczyć się ludzka kreatywność, ale jednocześnie przy użyciu coraz nowocześniejszych narzędzi do tworzenia gier. Fani jednak mają powód do niepokoju, a życie zweryfikuje, ile w tym prawdy.

Przy okazji dotychczasowy szef Microsoft Game Studios, Matt Booty dostał awans na Chief Content Officer. Były szef studia Midway przy okazji powiedział, że nie będzie w tym momencie żadnych innych zmian organizacyjnych, co w domyśle oznacza brak zwolnień – przynajmniej na razie.