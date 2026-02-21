Nadchodzi GeForce RTX 5090 Ti. Wyciekły szczegóły

Od jakiegoś czasu krążą plotki, jakoby NVIDIA pracowała nad nową, potężną kartą graficzną. W przeciekach pojawiają się dwie nazwy: GeForce RTX 5090 Ti oraz Blackwell Titan. Nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. To, co jest ważne, to wydajność i potencjalna specyfikacja.

Dalsza część tekstu pod wideo

GeForce RTX 5090 Ti

Do informacji na temat nowej karty dotarł Moore's Law is Dead. Uprzedzam, że jego plotki trzeba brać z dużym przymrużeniem oka, bo chociaż wielokrotnie miał rację, to równie często potrafi mocno przestrzelić ze swoimi przewidywaniami.

Z przekazanych przez niego wieści wynika, że GeForce RTX 5090 Ti będzie kartą potężną. Nie tylko pod kątem specyfikacji i wydajności, ale również gabarytowo. Tajemniczy informator, który miał ją widzieć na żywo, powiedział, że konieczne jest trzymanie jej w dwóch dłoniach.