Nadchodzi GeForce RTX 5090 Ti. Wyciekły szczegóły

Wyciekły nowe informacje na temat karty graficznej GeForce RTX 5090 Ti, nad którą rzekomo pracuje NVIDIA. Szykuje się prawdziwy potwór.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
09:05
1
Nadchodzi GeForce RTX 5090 Ti. Wyciekły szczegóły

Od jakiegoś czasu krążą plotki, jakoby NVIDIA pracowała nad nową, potężną kartą graficzną. W przeciekach pojawiają się dwie nazwy: GeForce RTX 5090 Ti oraz Blackwell Titan. Nie ma to tak naprawdę większego znaczenia. To, co jest ważne, to wydajność i potencjalna specyfikacja.

GeForce RTX 5090 Ti

Do informacji na temat nowej karty dotarł Moore's Law is Dead. Uprzedzam, że jego plotki trzeba brać z dużym przymrużeniem oka, bo chociaż wielokrotnie miał rację, to równie często potrafi mocno przestrzelić ze swoimi przewidywaniami.

Z przekazanych przez niego wieści wynika, że GeForce RTX 5090 Ti będzie kartą potężną. Nie tylko pod kątem specyfikacji i wydajności, ale również gabarytowo. Tajemniczy informator, który miał ją widzieć na żywo, powiedział, że konieczne jest trzymanie jej w dwóch dłoniach.

Jeśli chodzi o specyfikację, to karta ma zaoferować 24576 jednostek CUDA niż RTX 5090, czyli o około 5 proc. więcej. TDP ma oscylować w granicach 700-750 W, chociaż prototypowe wersje miały osiągać nawet ponad 1000 W. Pamięć to z kolei nada 32 GB, ale szybszych kości 32 Gbps Natomiast jeśli chodzi o wydajność, to ta ma być średnio o 10 proc. lepsza w porównaniu do RTX 5090.

