Tech

Twórcy ChatGPT mają problem. Dostaną trzy razy mniej pieniędzy

Sieć powiązań w świecie AI przypomina bardziej okrąg. Każdy inwestuje w każdego i wygląda na to, że nie ulegnie to szybko zmianie.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20 LUT 2026
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Twórcy ChatGPT mają problem. Dostaną trzy razy mniej pieniędzy

NVIDIA to obecnie niekwestionowany lider na rynku sprzętu do pracy ze sztuczną inteligencją. Ich akceleratory są zarówno najwydajniejsze, jak i najchętniej kupowane, co pozwoliło im stać się najwyżej wycenianą firmą na świecie. Tym samym każdy ruch Zielonych traktowany jest jako swoisty barometr tego, jak będzie wyglądać przyszłość AI.

Dalsza część tekstu pod wideo

OpenAI dostanie 30 zamiast 100 miliardów dolarów

Kilka miesięcy temu ogłoszono, że firma kierowana przez Jensena Huanga zainwestuje w OpenAI zawrotne 100 miliardów dolarów. Temat jednak ucichł, a o żadnej ostatecznej umowie nie było publicznie słychać. Dodatkowo ostatnio pojawiły się nawet plotki o możliwym wycofaniu NVIDII. To wywołało falę spekulacji. Czy partnerstwo zaczyna się chwiać?

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer QOOBE II AP1215U i3-1215U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer QOOBE II AP1215U i3-1215U 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1499.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1499.99 zł
Komputer APPLE Mac Studio 2025 M4 Max 36GB RAM 512GB SSD Wi-Fi macOS
Komputer APPLE Mac Studio 2025 M4 Max 36GB RAM 512GB SSD Wi-Fi macOS
-2122.71 zł
11321.71 zł - najniższa cena
Kup teraz 9199 zł
Komputer GMKTEC G3 Plus N150 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC G3 Plus N150 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
1299.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1299.99 zł
Advertisement

Agencja prasowa Reuters twierdzi, że Zieloni nadal planują finansować twórców ChatGPT, ale w mniejszym stopniu. Aktualnie mówi się o 30 miliardach dolarów, chociaż niewykluczone, że będzie to tylko jeden z kilku etapów współpracy i sumarycznie będzie to 100 miliardów. Mimo wszystko, mówimy o największym partnerstwie inwestycyjnym spółki z Santa Clara.

Dla porównania wcześniejsze ruchy finansowe NVIDII obejmowały 20 miliardów dolarów w ramach umowy licencyjnej z Groq (nie mylić z Grok od xAI) oraz zakup około 4% udziałów w Intelu za 5 miliardów dolarów.

OpenAI to kluczowy klient, który nie do końca był zadowolony

Dodatkowo OpenAI ma być jednym z pierwszych klientów nadchodzącej platformy NVIDIA Vera Rubin, a w kolejnych latach planuje zakontraktować nawet 10 GW mocy obliczeniowej w systemach od Zielonych. Taki wolumen oznacza gigantyczne centra danych i setki tysięcy akceleratorów.

Jednocześnie pojawiły się informacje, że zespół Sama Altmana nie był w pełni zadowolony z opóźnień w sprzęcie NVIDII. Firma miała rozważać alternatywy oferowane przez podmioty stawiające na architekturę opartą o SRAM, jak np. Cerebras. NVIDIA nie może pozwolić sobie na utratę kluczowego partnera, bo to mogłoby wywołać lawinę. A dopięcie zeszłorocznej umowy - nawet częściowe - zmniejsza to ryzyko.

AOC AGON Pro AG276QZD 27", QHD, 240 Hz, OLED
Image
telepolis
AI Nvidia sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT
Zródła zdjęć: Shutterstock / Mijansk786
Źródła tekstu: Reuters, Wccftech, oprac. własne