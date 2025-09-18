NVIDIA zainwestuje aż 5 miliardów dolarów w Intela
Na naszych oczach tworzy się historia. Lider na rynku kart graficznych i akceleratorów AI wyciąga pomocną dłoń do czempiona od procesorów.
NVIDIA ogłosiła zawarcie umowy z Intelem o wartości 5 miliardów dolarów. Po uzyskaniu odpowiednich zgód regulacyjnych, Zieloni zakupią akcje Niebieskich po cenie 23,28 USD za sztukę. Obie firmy będą współpracować nad rozwojem chipów, które mają koncentrować się zarówno na segmencie konsumenckim, jak i rozwiązaniach do pracy ze sztuczną inteligencją.
To spora szansa dla Intela na powrót na szczyt
Według informacji opublikowanych na blogu NVIDII, Intel przygotuje niestandardowe procesory x86 dla NVIDII do centrów danych oraz układy SoC oparte również na architekturze x86, które będą zintegrowane z kartami graficznymi RTX i skierowane do komputerów osobistych. Niestety nie zdradzono na razie żadnych informacji na temat ich specyfikacji.
Podobno na omawianej współpracy zależało administracji USA, gdyż Donald Trump nie chce stawiać tylko na producentów półprzewodników z Azji (TSMC i Samsung). A jedynym liczącym się na tym rynku amerykańskim graczem jest właśnie Intel - nawet mimo problemów w ostatnich latach. Swoje pięć groszy do powiedzenia miał też duży inwestor - SoftBank.