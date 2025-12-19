Pilny komunikat dla klientów mBanku. "Nie klikaj"
mBank dba o bezpieczeństwo swoich klientów na każdym kroku. Instytucja całkiem niedawno opublikowała komunikat, w którym przestrzega przed kolejną falą fałszywych maili, w których cyberprzestępcy podszywają się pod ich bank.
Przeczytaj, zanim będzie za późno
Tego typu komunikaty, warto przeczytać, zanim będzie za późno. I mimo, że wydaje nam się, że wszystko już w tym temacie wiemy, warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa.
O jeden klik za daleko
Niestety, fałszywe maile i wiadomości nie dają wytchnienia klientom mBanku. Oszuści znów, w imieniu banku, rozsyłają wiadomości e-mail, w których proszą o potwierdzenie numeru telefonu. W treści wiadomości, obok prośby, znajduje się link, który prowadzi do strony łudząco przypominającej oficjalną witrynę mBanku. W pierwszym odruchu naprawdę łatwo się pomylić.
Nie klikaj w link i nie podawaj swoich danych na takiej stronie, niezależnie od treści wiadomości.
Powstrzymajmy się zatem od kliknięcia nawet, jeśli treść wiadomości wyda nam się wiarygodna. To nadal najbardziej skuteczny sposób, aby nie paść ofiarą wyłudzenia.
Bank przypomina o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa:
- mBank nigdy nie rozsyła żadnych linków w wiadomościach i e-mailach, kierowanych do klientów. A już na pewno żadnych, które prowadziłyby do strony logowania.
- Nie podawajcie nigdy danych logowania na stronach, do których otrzymaliście link w wiadomości SMS lub mailu.
- Jeśli korzystacie ze skrzynki w serwisach Gmail, O2, WP, Onet i Interia, to wiadomości od banku są zawsze oznaczone jako te od nadawcy zaufanego.