Pilny komunikat dla klientów mBanku. "Nie klikaj"

Przeczytaj, zanim będzie za późno

Tego typu komunikaty, warto przeczytać, zanim będzie za późno. I mimo, że wydaje nam się, że wszystko już w tym temacie wiemy, warto przypomnieć sobie najważniejsze zasady bezpieczeństwa.

O jeden klik za daleko

Niestety, fałszywe maile i wiadomości nie dają wytchnienia klientom mBanku. Oszuści znów, w imieniu banku, rozsyłają wiadomości e-mail, w których proszą o potwierdzenie numeru telefonu. W treści wiadomości, obok prośby, znajduje się link, który prowadzi do strony łudząco przypominającej oficjalną witrynę mBanku. W pierwszym odruchu naprawdę łatwo się pomylić.

Nie klikaj w link i nie podawaj swoich danych na takiej stronie, niezależnie od treści wiadomości. apeluje mBank na stronie.

Powstrzymajmy się zatem od kliknięcia nawet, jeśli treść wiadomości wyda nam się wiarygodna. To nadal najbardziej skuteczny sposób, aby nie paść ofiarą wyłudzenia.

Bank przypomina o najważniejszych zasadach bezpieczeństwa: