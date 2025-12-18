AMD jest już gotowe. Dodano wsparcie dla Zen 6

AMD wprowadziło do repozytorium GCC początkowy zestaw poprawek oznaczonych jako "Znver6". Oznacza to, że GNU Compiler Collection potrafi już rozpoznawać nadchodzącą architekturę i generować kod dostosowany do jej możliwości. To kluczowe narzędzie dla deweloperów, ponieważ GCC odpowiada za tłumaczenie kodu źródłowego na gotowe programy i aplikacje, zarówno w systemach Linux, jak i innych środowiskach.

Dalsza część tekstu pod wideo

Niestety nie mówi to nic o specyfikacji czy wydajności nowych CPU

Pełne wsparcie dla Zen 6 trafi domyślnie do wydania GCC 16.1, którego premiera planowana jest na marzec lub kwiecień 2026 roku. To istotne, bo właśnie w drugiej połowie 2026 roku AMD ma wprowadzić na nowe rynek procesory zarówno w konsumenckiej rodzinie Ryzen, jak i w serwerowej linii EPYC. Dzięki temu twórcy oprogramowania będą mogli wcześniej rozpocząć optymalizację swoich projektów pod nową architekturę.

Takie podejście zmniejsza ryzyko problemów w dniu premiery i pozwala lepiej wykorzystać możliwości nowych procesorów od samego początku. AMD podąża tu ścieżką przetartą przez Intela, który od lat stawia na wczesne wsparcie w narzędziach deweloperskich.