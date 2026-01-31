Długa gwarancja, wysoka wydajność i dobra cena. Gdzie jest haczyk? (Test)

Patriot Memory jest amerykańską firmą działającą od 1985 roku. Skupia się ona na modułach RAM, nośnikach półprzewodnikowych, kartach pamięci oraz pendrive'ach i akcesoriach mobilnych. Dostajemy propozycje w niemal wszystkich segmentach cenowo-wydajnościowych, a dla graczy stworzono nawet dedykowaną serię Viper. Nie dziwi więc, że ich produkty cieszą się popularnością na całym świecie, również w Polsce.

Amerykanie obiecują wydajność do 14 GB/s

Tym razem przyglądamy się flagowemu SSD nowej generacji, czyli modelowi Patriot Viper PV593. To propozycja w formacie M.2 2280, która wykorzystuje kontroler Silicon Motion SM2508 wykonany w litografii 6 nm od TSMC oraz pamięci 3D TLC NAND w postaci 232-warstowywch kości 2400 MT/s od Microna. Dopełnia to DRAM typu LPDDR4X.

Do wyboru są trzy warianty pojemności 1, 2 i 4 TB, które różnią się nieco deklarowaną wydajnością. W naszym przypadku (2 TB) producent obiecuje do 14 000 MB/s dla odczytu i do 13 000 MB/dla zapisu sekwencyjnego. Warto zaznaczyć, ze jest to konstrukcja dwustronna, a więc pamięci znajdują się po obu stronach. Nie dostajemy tutaj radiatora, ale naklejka to cienka blaszka - zawsze coś.

Platforma testowa i procedura testowa

W skład redakcyjnej platformy testowej Telepolis wchodzą podzespoły przygotowane prawie na wszystko, co producenci serwują dla rynku konsumenckiego. Komputer oparty został o topowy model procesora Intel Arrow Lake. Dokładna specyfikacja prezentuje się następująco:

Procesor : Intel Core Ultra 9 285K

: Intel Core Ultra 9 285K Płyta główna : MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi

: MSI MAG Z890 Tomahawk WiFi RAM : Kingston FURY Renegade DDR5 RGB CUDIMM (2x 24 GB, 8400 MHz, CL 40)

: Kingston FURY Renegade DDR5 RGB CUDIMM (2x 24 GB, 8400 MHz, CL 40) Karta graficzna : GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 16 GB MASTER

: GIGABYTE AORUS GeForce RTX 4080 16 GB MASTER Zasilacz : Cooler Master MWE Gold V2 1050 W

: Cooler Master MWE Gold V2 1050 W Obudowa : Fractal North XL

: Fractal North XL Chłodzenie : Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB

: Arctic Liquid Freezer III Pro 360 A-RGB Pasta termoprzewodząca: SilentiumPC Pactum PT-4

Testy przeprowadzamy na aktualnym systemie Windows 10. Programy działające w tle są ograniczane do minimum, a aplikacje do zarządzania podzespołami wyłączone. Ma to na celu zapewnienie stałych warunków pomiarowych i wyeliminowanie zmiennych. Każdy test przeprowadzany jest kilkukrotnie (od 5 do 10 razy), a następnie wyciągana jest średnia wartość.

Do pomiarów użyliśmy popularnych i sprawdzonych programów w najnowszych wersjach, mowa o CrystalDiskMark, PCMark 10 oraz 3DMark. Prócz tego nie zabrakło testów praktycznych, z wykorzystaniem przygotowanych przez nas specjalnie paczek plików:

12 500 plików JPG o łącznej wadze 30,5 GB

3 pliki MKV o łącznej wadze 48 GB

1 plik o wadze 63 GB

Pomiar odczytu i zapisu sekwencyjnego

Pierwszy test ma na celu sprawdzenie deklaracji producenta dotyczących prędkości odczytu i zapisu. Przeprowadzany jest przy przy użyciu CrystalDiskMark. Pomiary miały miejsce nie na ustawieniach domyślnych, a w profilu pod SSD typu NVMe. Sprawdzone zostały trzy różne paczki - 16 MiB, 1 GiB oraz 32 GiB. Każdy pomiar wykonany został pięciokrotnie w trzech seriach. Następnie całość została zsumowana by obliczyć średnią.

Pod względem odczytu sekwencyjnego Patriot Viper PV593 wypada bardzo dobrze. Notuje on identyczne wyniki jak testowany niedawno Kingston FURY Renegade G5 czy WD_Black SN8100, które korzystają z tego samego kontrolera. Lepiej ma się tylko Samsung 9100 Pro, z autorskimi podzespołami. Jest to jednak wartość niższa niż w specyfikacji.

Również w przypadku zapisu sekwencyjnego Patriot Viper PV593 znajduje się na podium. Przegrywa on co prawda minimalnie ze wspomnianym Kingstonem i Sandiskiem, ale tutaj wychodzą różnice w zastosowanych pamięciach - Patriot postawił na Microna, konkurenci na Kioxię. Występują też między nimi różnice w budowie (single- vs double sided).

Pomiar odczytu i zapisu losowego

Kolejna seria testów dotyczy znowu odczytu i zapisu, ale losowego. Tutaj sporo testowanych SSD zalicza duże spadki. I to właśnie tego typu prędkości będzie obserwować większość użytkowników na co dzień.

Przy odczycie losowym sytuacja kolejny raz się powtarza - Patriot przegania Samsung o 11,5%, ale przegrywa z Kingstonem i Sandiskiem o około 8%. Mimo wszystko mówimy tutaj o bardzo dobrej wydajności, zwłaszcza dla przeciętnego Kowalskiego - komputery w typowym użytku domowym znacznie częściej odczytują, niż zapisują dane.

Wykres dla zapisu nam się mocno wypłaszcza, a Patriot Viper PV593 ląduję w środku stawki. Z jednej strony to wyniki zbliżone do innych SSD PCIe 5.0 x4, a odstaje tylko ADATA z aktywnym systemem chłodzenia. Z drugiej jednak bardzo podobne wyniki notują flagowe nośniki poprzedniej generacji.

Testy syntetyczne – PCMark 10 i 3DMark

Benchmarki często są określane jako „puste cyferki”. Prawda jest jednak taka, że o ile część z nich faktycznie nie ma większego sensu, tak na rynku nadal jest kilka sprawdzonych rozwiązań posiadających powtarzalne scenariusze. Jednym z nich jest PCMark 10 z testem „Full Drive Benchmark”. Zapisuje on około 204 GB danych, mierzy prędkości i czasy dostępu.

Kolejny z wybranych przez nas programów testowych również pochodzi od firmy UL Benchmarks. Mowa o znanym i cenionym 3DMarku z mniej znanym scenariuszem "Storage Benchmark". Jest on zauważalnie krótszy niż w przypadku PCMark 10 i nastawiony bardziej pod graczy. Obejmuje siedem różnych testów w skład których wchodzi:

Ładowanie gry Battlefield V;

Ładowanie gry Call of Duty: Black Ops 4

Ładowanie gry Overwatch;

Kopiowanie folderu z grą Counter Strike: Global Offensive;

Nagrywanie materiału wideo z gry (OBS, 1080p, 60 FPS);

Instalowanie gry The Outer Worlds;

Zapis stanu gry w The Outer Worlds.

Benchmarki potwierdzają, że Patriot Viper PV593 sprawdzi się w komputerach dla graczy. To będzie bardzo szybka, acz nie najszybsza propozycja, która bez problemu poradzi sobie z instalowaniem, ładowaniem i przenoszeniem dużych gier AAA czy nagrywaniem materiałów wideo pod YouTube, Twitcha lub TikToka.

Test praktyczny – kopiowanie plików

Pora skończyć ze sztucznymi testami, a przejść do testów praktycznych. Na start bierzemy scenariusz z kopiowaniem małych plików. Posłużyła nam do tego paczka składająca się z 12 500 zdjęć w formacie *.jpg. Mowa o różnych rozdzielczościach i rozmiarach (od 72 KB do 50 MB), acz większość to standardowe grafiki o wielkości od 1 do 5 MB. Jak w każdym przypadku test przeprowadzany był kilkukrotnie, a następnie wyciągana była średnia.

Duża ilość małych plików to pięta achillesowa Patriot Viper PV593. Widać wyraźną czkawkę, na prowadzenie wysuwają się nie tylko inne SSD PCIe 5.0 x4, ale również topowe modele poprzedniej generacji.

Podczas kopiowania średnich plików mowa o folderze z trzema filmami w formacie *.mkv, co daje nam łącznie pond 48 GB. Ponownie test wykonywany był w obrębie tego samego nośnika, kilka razy dla wyciągnięcia średniej arytmetycznej. Krótszy czas kopiowania oznacza lepszy wynik.

Sytuacja ze średnimi i małymi plikami wygląda lepiej, a podczas codziennego użytkowania raczej nikt nie będzie odliczał sekund ze stoperem w dłoni. Mimo wszystko jeśli składacie komputer do pracy, to na rynku są zdecydowanie lepsze rozwiązania.

Pomiary temperatur

Znamy już osiągi, ale jak wyglądają temperatury? W końcu to one wpływają na żywotność sprzętu. Nie jest tajemnicą, że wydajne SSD lubią się grzać. Zwłaszcza w ciasnych miejscach jak laptop czy konsola. Pomiary wykonano przy długotrwałym kopiowaniu plików w dobrze wentylowanej, zamkniętej obudowie komputerowej. Żaden z nośników nie znajdował się pod kartą graficzną. Temperatura w pomieszczeniu wynosiła 25°C.

Pod względem temperatur Patriot Viper PV593 wypada dobrze, plasując się w połowie stawki. Nie jest to ani najchłodniejszy, ani najcieplejszy z testowanych przez nas SSD. Mimo wszystko nie ma raczej powodów do obaw o zjawisko thermal throttlingu (tzw. dławienie termiczne).

Podsumowanie

Patriot Viper PV593 to przemyślana konstrukcja na markowych podzespołach. Dostajemy kontroler oraz kości sprawdzone już w bojach i wykorzystywane również przez konkurencję. Brak fabrycznego radiatora zapewnia szeroką kompatybilność nie tylko z komputerami stacjonarnymi, ale też konsolami i laptopami. Chociaż w ostatnim przypadku dwustronna budowa może okazać się problemem w nielicznych przypadkach.

Realna wydajność nieco odstaje od obietnic Amerykanów, ale nadal mówimy o dobrych parametrach. Testowany SSD radzi sobie szczególnie dobrze z odczytem plików, ale wypada nieco gorzej z ich zapisem oraz po zapełnieniu. Moim zdaniem to propozycja do komputera domowego czy maszyny gamingowej, ale nie stacji roboczej.

Temperatury są poprawne (poniżej 70°C), a warunki gwarancji bardzo dobre - aż 5 lat z limitem zapisu danych na poziomie 1400 TBW, gdy konkurencja najczęściej daje 1200 TBW. Oczywiście trzeba pamiętać, że potrzebujecie względnie nowszego komputera z interfejsem PCI Express 5.0, inaczej nie wykorzystacie pełni potencjału.

A jak wygląda kwestia ceny? Cóż, obecnie trwa kryzys na rynku DRAM i NAND, a więc krajobraz za kilka tygodni czy miesięcy będzie zupełnie inny. Aktualnie Patriot Viper PV593 2 TB kosztuje w Polsce ok. 1299 złotych. Jak na SSD PCIe 5.0 x4 to o dobra cena, bo omawiana dzisiaj konkurencja (Kingston, Sandisk) jest o kilkaset złotych droższa. Problem w tym, że taniej da się kupić flagowce PCIe 4.0 x4 i większości osób one wystarczą.