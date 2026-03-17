Bankomat pułapka. W moment wydrenuje kasę z konta
Polacy muszą być coraz bardziej uważni. Oszuści są piekielnie skuteczni w swoich działaniach. Zwykła, codzienna czynność może sprawić, że stracimy sporo pieniędzy.
Policja i eksperci ds. bezpieczeństwa ostrzegają przed coraz skuteczniejszymi metodami działania przestępców. Zorganizowane grupy na niespotykaną dotąd skalę potrafią modyfikować bankomaty i wpłatomaty, dzięki czemu okradają Polaków na potęgę. Na co trzeba uważać i jak się przed tym uchronić?
Jak oszukują Polaków?
Przede wszystkim należy rozróżnić kilka metod, którymi posługują się przestępcy, aby przejąć dane naszych kart płatniczych. Najpopularniejsze to:
- Skimming - polega na zainstalowaniu na urządzeniu specjalnych nakładek, które skanują dane karty płatniczej z paska magnetycznego. Jednocześnie montują też niewidoczną kamerę lub nakładkę na klawiaturę, aby przechwycić kod PIN. Dzięki temu mogą dokonywać nieautoryzowanych transakcji.
- Fałszywa infolinia - ta metoda polega na naklejeniu na bankomacie fałszywych naklejek z numerami telefonów do pomocy technicznej. W rzeczywistości dzwonimy do oszustów, którzy instruują nas na wypadek problemu, co często prowadzi do przejęcia danych.
- Pętla libańska - w tym przypadku oszuści montują w bankomacie pułapkę, która ma za zadanie zablokować naszą kartę płatniczą. Często jest ona używana w połączeniu z fałszywymi naklejkami, o których pisałem powyżej.
Szczególnie niebezpieczny jest skimming. O ile jeszcze kilka lat temu zauważenie nakładki na czytnik kart lub klawiaturę bankomatu wystarczyło być uważnym, o tyle dzisiaj jest to znacznie trudniejsze. Przestępcy potrafią dzisiaj idealnie imitować wygląd urządzenia, przez co zauważenie pułapki jest niezwykle trudne.
Z danych wynika, że szczególnie mocno narażone są bankomaty, które znajdują się w mniej uczęszczanych i słabo oświetlonych miejscach. Dają one oszustom czas na zainstalowanie nakładek, więc właśnie w przypadku takich urządzeń powinniśmy być szczególnie ostrożni.
Natomiast jeśli podejrzewamy, że mogliśmy zostać oszukani, to ważna jest szybka reakcja. Najlepiej pilnie skontaktować się bankiem (pamiętaj, aby nie korzystać z numeru z naklejki na bankomacie, bo może być fałszywy), aby natychmiast zablokować kartę płatniczą.