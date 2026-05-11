Lidl testuje nową usługę. Wystarczy mieć aplikację i samochód

Lidl rozpoczął testy nowej usługi. Na początek - Irlandia

Klienci w Irlandii już mogą skorzystać z nowej usługi Lidla. My, przyglądamy się temu bacznie, bowiem, jeśli eksperyment wypali, niewykluczone, że tego typu nowość także pojawi się w Polsce. A na czym polega nowa usługa? Okazuje się, że klienci mogą zamawiać zakupy za pośrednictwem aplikacji i odbierać je bez wychodzenia z samochodu. Brzmi dobrze? Trzeba przyznać, że dla tych, którzy nie lubią tłoku, ani kluczenia po alejkach sklepowych z koszykiem - wyjątkowo dobrze. Jest to także doskonała opcja, kiedy jesteśmy chorzy, albo - z różnych powodów - potrzebujemy dostarczenia zakupów prosto do auta.

Zakupy zamawia się przez aplikację Lidl Plus

To rozwiązanie dla tych, którzy lubią korzystać z aplikacji, a zakupy internetowe to ich chleb powszedni. Odbiór zakupów nie wymaga wychodzenia z samochodu. Pracownicy Lidla dostarczają zamówienie bezpośrednio do auta klienta.

Jak to wygląda w praktyce?

Cały proces ma być prosty. Klient wybiera zamówienie w aplikacji, opłaca je z góry i rezerwuje dogodny dla siebie termin odbioru. Pracownicy dyskontu kompletują zamówione produkty i dostarczają je bezpośrednio do samochodu klienta, który znajduje się na parkingu sklepu.