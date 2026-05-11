Lidl testuje nową usługę. Wystarczy mieć aplikację i samochód
Lidl zdecydował się uruchomić usługę Click&Collect w Irlandii. Nie ukrywa tego, że w niedalekiej przyszłości planuje ten model sprzedaży zakupów spożywczych rozszerzyć na inne kraje. A wygoda byłaby przeogromna i co najważniejsze, nie wymagałaby od klientów wcale wchodzenia do sklepu.
Lidl rozpoczął testy nowej usługi. Na początek - Irlandia
Klienci w Irlandii już mogą skorzystać z nowej usługi Lidla. My, przyglądamy się temu bacznie, bowiem, jeśli eksperyment wypali, niewykluczone, że tego typu nowość także pojawi się w Polsce. A na czym polega nowa usługa? Okazuje się, że klienci mogą zamawiać zakupy za pośrednictwem aplikacji i odbierać je bez wychodzenia z samochodu. Brzmi dobrze? Trzeba przyznać, że dla tych, którzy nie lubią tłoku, ani kluczenia po alejkach sklepowych z koszykiem - wyjątkowo dobrze. Jest to także doskonała opcja, kiedy jesteśmy chorzy, albo - z różnych powodów - potrzebujemy dostarczenia zakupów prosto do auta.
Zakupy zamawia się przez aplikację Lidl Plus
To rozwiązanie dla tych, którzy lubią korzystać z aplikacji, a zakupy internetowe to ich chleb powszedni. Odbiór zakupów nie wymaga wychodzenia z samochodu. Pracownicy Lidla dostarczają zamówienie bezpośrednio do auta klienta.
Jak to wygląda w praktyce?
Cały proces ma być prosty. Klient wybiera zamówienie w aplikacji, opłaca je z góry i rezerwuje dogodny dla siebie termin odbioru. Pracownicy dyskontu kompletują zamówione produkty i dostarczają je bezpośrednio do samochodu klienta, który znajduje się na parkingu sklepu.
Można powiedzieć, że to nadrabianie zaległości przez Lidla, który do tej pory bardzo sceptycznie podchodził do zakupów online, szczególnie produków spożywczych. Irlandzki test może być początkiem większych zmian w całej Europie.