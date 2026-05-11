Lidl wyprzedaje wakacyjny hit. Masz czas do poniedziałku
Sieć sklepów Luidl ruszyła z wyprzedażą wielkiego hitu każdych wakacji. Klienci mogą kupić zestaw dwóch przydatnych urządzeń.
Wakacyjna przygoda z zestawem krótkofalówek BRESSER
Lato to czas, kiedy dziecięca wyobraźnia rozkwita na nowo. Słońce, długie dni i beztroska atmosfera sprawiają, że każdy dzień staje się okazją do przeżycia niezapomnianej przygody. Wspomnienia z dzieciństwa często wiążą się z zabawami na świeżym powietrzu, tajnymi bazami i poszukiwaniem skarbów. Właśnie w takich chwilach zestaw krótkofalówek BRESSER staje się nieocenionym towarzyszem wakacyjnych eskapad.
Dwie elektroniczne krótkofalówki BRESSER, dostępne w kolorach niebieskim i czerwonym – to nie tylko zabawka, ale narzędzie do budowania więzi, rozwijania kreatywności i nauki współpracy. Cena? Zamiast 129 zł zapłacimy teraz za zestaw 2 krótkofalówek zaledwie 89 zł. To najniższa oferta w ostatnich 30 dniach.
Aż 6 kilometrów zasięgu
Popularne niegdyś krótkofalówki z Action właśnie trafiły do lamusa. Czym jest ich zasięg do 3 km, względem aż 6-kilometrowych Bresserów? Do tego mamy aż 10 dźwięków wywoływania, klips do paska, tryb głośnomówiący i wbudowaną latarkę.
Krótkofalówki są wyposażone w czytelny wyświetlacz LCD oraz intuicyjne przyciski, co sprawia, że nawet młodsze dzieci poradzą sobie z ich obsługą. Każda krótkofalówka działa na 4 baterie AAA (dołożone w zestawie), co zapewnia wiele godzin nieprzerwanej zabawy.
Z tego, co widzę, na innych rynkach za taki zestaw Lidl woła 24,99 euro (106 zł), zamiast 39,90 euro (169 zł), a więc polska cena jest wyjątkowo korzystna. Sprzętu należy szukać w stacjonarnych sklepach Lidla od poniedziałku 18 maja.