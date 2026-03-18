To OLED dla najbardziej wymagających. Wkroczył już do Polski

Bez różnicy czy używamy komputera głównie do pracy, czy też rozrywki - porządny monitor powinien być podstawą każdego stanowiska. LG świetnie zdaje sobie z tego sprawę, wprowadzając do Polski gamingową propozycję na matrycy OLED 4. generacji. Oferuje ona jeszcze lepsze parametry niż wcześniej i dwa różne tryby pracy.

Tanio nie jest. Sugerowana cena w Polsce to 3599 złotych

LG UltraGear 27GX790B to płaska, 27-calowa propozycja. Mamy tutaj do czynienia z rozdzielczością 2560 x 1440 px przy częstotliwości odświeżania do 540 Hz, ale technologia LG Switch pozwala przełączyć się na 1280 x 720 px przy zawrotnych 720 Hz. To profil pod gry sieciowe, jak Counter-Strike 2.

Oprócz tego mowa o czasie reakcji 0,02 ms (GtG) i szczytowej jasności do 1500 nitów. Na uwagę zasługuje również dobre odwzorowanie kolorów sięgające 99,5% dla przestrzeni barw DCI-P3 i obsługa treści HDR. Graczy jednak bardziej ucieszy wsparcie technologii synchronizacji obrazu NVIDIA G-Sync, VESA Adaptive Sync oraz AMD FreeSync Premium Pro.

Rozbudowana podstawa oferuje regulację wysokości, nachylenia i obrotu. Dopełnia to funkcja Pivot. Na panelu I/O znajdziemy zaś DisplayPort 2.1, dwa HDMI 2.1, USB typu C, dwa klasyczne USB typu A oraz złącze słuchawkowe.