Nadchodzi procesor NVIDIA NX1. Szykuje się mocny układ

Nie od dzisiaj wiadomo, że NVIDIA pracuje nad własnym procesorem ARM, który ma być konkurencją dla Intela, AMD, MediaTeka i Qualcomma. Prawdopodobnie jego premiera jest bliżej, niż się spodziewaliśmy. Na stronie Lenovo pojawiła się informacja na temat nowego laptopa Legion 7 15N1X11, który ma być wyposażony w układ NVIDIA NX1.

Procesor NVIDIA NX1

Wzmianka na temat laptopa pojawiła się w systemie uwierzytelniania ADFS firmy Lenovo. Nazwa jasno sugeruje, że będziemy mieli do czynienia z urządzeniem gamingowym, w końcu będzie należało do serii Legion. Zatem NVIDIA szykuje naprawdę mocne APU.

Nie są to oficjalne informacje, ale na temat układu pojawiło się już sporo plotek. Mamy mieć do czynienia z 20-rdzeniowym procesorem w konfiguracji 10+10 (10 wydajnych rdzeni i 10 energooszczędnych) z wbudowanym układem graficznym w architekturze Blackwell.

Ten ma mieć aż 6144 jednostek CUDA, czyli tyle samo, co GeForce RTX 5070. Oczywiście nie oznacza to identycznej wydajności, bo taktowania i TDP na pewno będą niższe, ale dobrze wróży to pod kątem możliwości.

Układ ma być produkowany w litografii 3 nm. Obsługiwać będzie maksymalnie 128 GB pamięci LPDDR5X. To prawdopodobnie ta sama jednostka, co w komputerze NVIDIA DGX Spark. Ten wykorzystuje aż 120 W energii, więc w przypadku laptopów prawdopodobnie zostanie ono obniżone.