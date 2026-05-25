Ważna informacja dla klientów BNP Paribas. Chodzi o najbliższą środę

BNP Paribas z przerwą 27 i 28 maja 2026

Przerwy w środku tygodnia to już niemal znak rozpoznawczy banku BNP Paribas. Problemy z dostępnością serwisu zaczną się już za dwa dni. Całe szczęście, prace serwisowe zostały zaplanowane w późnych godzinach wieczornych, tak aby jak najmniej przeszkadzały klientom banku.

Informujemy, że 27.05.2026 od godziny 22:00 do godziny 01:00, 28.05.2026 serwis bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia. podał w komunikacie BNP Paribas Bank Polska S.A.

Klienci jednak nie muszą się martwić. Jak poinformował bank, w trakcie przerwy możliwy będzie dostęp do serwisów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart. Ale dla spokoju ducha, warto wszystkie ważniejsze transakcje z użyciem serwisu, przeprowadzić poza godzinami planowanych prac.

