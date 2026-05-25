Ważna informacja dla klientów BNP Paribas. Chodzi o najbliższą środę
BNP Paribas, jak widać, nie ma w zwyczaju przeprowadzać prac technicznych podczas weekendu - woli to robić na tygodniu. Bank ogłosił w komunikacie, że serwis bankowy nie będzie dostępny przez kilka godzin 27 maja 2026. Oto, na jakie niedogodności i kiedy przygotować się za dwa dni.
BNP Paribas z przerwą 27 i 28 maja 2026
Przerwy w środku tygodnia to już niemal znak rozpoznawczy banku BNP Paribas. Problemy z dostępnością serwisu zaczną się już za dwa dni. Całe szczęście, prace serwisowe zostały zaplanowane w późnych godzinach wieczornych, tak aby jak najmniej przeszkadzały klientom banku.
Informujemy, że 27.05.2026 od godziny 22:00 do godziny 01:00, 28.05.2026 serwis bnpparibas.pl będzie niedostępny ze względu na zaplanowane prace serwisowe. Przepraszamy za utrudnienia.
Klienci jednak nie muszą się martwić. Jak poinformował bank, w trakcie przerwy możliwy będzie dostęp do serwisów transakcyjnych, prezentowane będą numery infolinii oraz do zastrzegania kart. Ale dla spokoju ducha, warto wszystkie ważniejsze transakcje z użyciem serwisu, przeprowadzić poza godzinami planowanych prac.
Paribas rozdaje pieniądze w ramach promocji "Letni szał"
BNP Paribas to nie tylko przerwy techniczne. Bank przygotował szaloną promocję dla nowych klientów. Ma chwytliwą nazwę "Letni szał" i trwa do osiągnięcia 4000 rejestracji w promocji. Zatem - kto pierwszy, ten skorzysta na pewno. Bank podkreśla, że cała promocja nie będzie trwała dłużej niż 21 czerwca 2026.