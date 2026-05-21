Bank przypomina swoim klientom. Padła data 23-24 maja 2026
Bank Credit Agricole przypomina w komunikacie, że zaplanował przerwę 23 i 24 maja. W tym czasie nie będzie można skorzystać z wielu usług banku. Nie zrobimy przelewu, nie zapłacimy BLIK-iem, ani też nie skorzystamy z aplikacji mobilnej. Oto, co warto wiedzieć.
Przerwa w Credit Agricole - 23 i 24 maja 2026
Bank w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, poinformował swoich klientów o czasowej przerwie w dostępie do swoich usług. Lepiej zatem, wszystkie ważne transakcje zaplanować wcześniej, przed weekendem po to, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów.
Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej.
Usługi zostaną wyłączone z soboty na niedzielę, w nocy, od 00:00 do 10:00. W tym czasie, klienci nie skorzystają z:
- aplikacji mobilnej,
- CA24 eBanku,
- Strefy Biznesu,
- Przelewu Online i BLIK-a.
Nie zadziałają także SMS-y odnośnie transakcji wykonanej kartą. Infolinia będzie nadal działała, ale jedynie co na niej zrobisz, to zastrzeżesz kartę. Wypłaconą gotówkę w bankomacie, bank zaksięguje dopiero po zakończeniu przerwy.
W trakcie przerwy powinny działać karty płatnicze, zarówno w sklepach, jak i innych punktach usługowych oraz bankomatach. Bank jednak radzi, aby zaopatrzyć się w gotówkę, tak na wszelki wypadek.
Nowa funkcja bezpieczeństwa w aplikacji Credit Agricole
Credit Agricole wprowadził do swojej aplikacji CA24 Mobile nową funkcję, która ma zadanie ochronić klientów oszustwami na fałszywego doradcę bankowego. To funkcja powiadomień typu "push", która wyświetla się na ekranie telefonu, w momencie, kiedy do klienta dzwoni pracownik banku.
Powiadomienie wyświetla się na ekranie, w momencie kiedy klient odbiera telefon od prawdziwego doradcy. Jeśli dzwoniący do nas okaże się oszustem, powiadomienie w aplikacji się nie pojawi.