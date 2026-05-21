Bank przypomina swoim klientom. Padła data 23-24 maja 2026

Przerwa w Credit Agricole - 23 i 24 maja 2026

Bank w komunikacie zamieszczonym na swojej stronie internetowej, poinformował swoich klientów o czasowej przerwie w dostępie do swoich usług. Lepiej zatem, wszystkie ważne transakcje zaplanować wcześniej, przed weekendem po to, aby zaoszczędzić sobie niepotrzebnych nerwów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Jeśli planujesz przelewy, zrób je wcześniej. prosi bank w komunikacie.

Usługi zostaną wyłączone z soboty na niedzielę, w nocy, od 00:00 do 10:00. W tym czasie, klienci nie skorzystają z:

aplikacji mobilnej,

CA24 eBanku,

Strefy Biznesu,

Przelewu Online i BLIK-a.

Nie zadziałają także SMS-y odnośnie transakcji wykonanej kartą. Infolinia będzie nadal działała, ale jedynie co na niej zrobisz, to zastrzeżesz kartę. Wypłaconą gotówkę w bankomacie, bank zaksięguje dopiero po zakończeniu przerwy.

W trakcie przerwy powinny działać karty płatnicze, zarówno w sklepach, jak i innych punktach usługowych oraz bankomatach. Bank jednak radzi, aby zaopatrzyć się w gotówkę, tak na wszelki wypadek.

Nowa funkcja bezpieczeństwa w aplikacji Credit Agricole

Credit Agricole wprowadził do swojej aplikacji CA24 Mobile nową funkcję, która ma zadanie ochronić klientów oszustwami na fałszywego doradcę bankowego. To funkcja powiadomień typu "push", która wyświetla się na ekranie telefonu, w momencie, kiedy do klienta dzwoni pracownik banku.