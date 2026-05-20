Wentylatory z metalowymi łopatkami. Trzeba uważać na palce

Składając mocarny zestaw do gier, stację roboczą czy serwer do pracy z AI należy zadbać o odpowiednie chłodzenie. Właśnie dlatego Tajwańczycy przygotowali wytrzymałe, aluminiowe śmigła o świetnych parametrach.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:48
Wentylatory z metalowymi łopatkami. Trzeba uważać na palce
Wentylatory komputerowe rzadko kiedy budzą poruszenie, nawet wśród entuzjastów. Dla większości osób liczy się ich wydajność, kultura pracy i cena. W końcu mało kto specjalizuje się w mechanice płynów i aerodynamice by dostrzegać subtelne różnice między modelami. Cooler Master przygotował jednak propozycję, która wyróżnia się na tle konkurencji.

W zestawie jest grill, mający chronić przewody i palce

Cooler Master MasterFan A i M Series to wentylatory wyposażone w całkowicie aluminiową ramkę oraz łożysko magnetyczne typu MDB. W pierwszym przypadku łopatki również są metalowe, w drugim postawiono na polimery ciekłokrystaliczne mające oferować lepszą akustykę. Co więcej, mają one grubość 30 mm, zamiast standardowych 25 mm.

Specyfikacja techniczna jest podobno identyczna - dostajemy tutaj do 4000 RPM przy przepływie powietrza do 121,73 CFM i ciśnieniu do 13,15 mmH2O. Czyni je to więc jednymi z najwydajniejszych rozwiązań na rynku, które sprawdzą się w każdych warunkach, łącznie z serwerami.

Producent nie podał głośności, ale cicho zdecydowanie nie będzie. To właśnie dlatego na rynek ma trafić też wariant "Silent", gdzie obroty ograniczono do 2500 RPM, co oznacza przepływ powietrza do 76,9 CFM.

Do wyboru będą wersje 140- i 120-milimetrowe, również z dyskretnym podświetleniem ARGB LED. Trafią one do sprzedaży lada moment, ale nie podano dokładnej daty. Sugerowane ceny wyglądają następująco:

  • MasterFan A120 - 24 euro, czyli około 105 złotych
  • MasterFan A120 FC - 32 euro, czyli około 135 złotych
  • MasterFan M140 ARGB - 17 euro, czyli około 75 złotych
  • MasterFan M120 ARGB - 17 euro, czyli około 75 złotych
Źródła zdjęć: Cooler Master
Źródła tekstu: Cooler Master, Oprac. własne