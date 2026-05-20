Transformer na nadgarstku. Premiera Huawei z mocną promocją na start

W porównaniu do poprzedniej generacji nowy model zyskał większą odporność na zarysowania, jest lżejszy i smuklejszy. Wyposażono go również w większy i jaśniejszy ekran, a w słuchawkach udoskonalono ANC oraz mikrofon, a także dodano rozszerzone sterowanie dotykowe.

Oto zegarek...

Huawei Watch Buds 2 ma 14,69 mm grubości i waży 54,5 g (bez paska). Urządzenie wyposażono w wyświetlacz AMOLED o średnicy 1,5 cala, rozdzielczości 466 x 466 i maksymalnej jasności do 3000 nitów. Koperta wykonana jest z tytanu klasy lotniczej, pokrytego twardą nanopowłoką.

Zegarek oferuje ponad 90 różnych trybów sportowych, takich jak bieganie, spacer na świeżym powietrzu, jazda na rowerze czy trening siłowy. Wyposażony jest w niezależny system GPS. Zegarek umożliwia także śledzenie wskaźników snu, takich jak częstotliwość oddechów, tętno, poziom SpO2 i czas trwania snu.

Huawei Watch Buds 2 mierzy także poziom stresu, a gdy jest zbyt wysoki, zaproponuje ćwiczenia oddechowe na odstresowanie. W całodobowym monitorowaniu zmęczenia i samopoczucia pomoże też analiza zmienności rytmu serca (HRV) a całość dopełnia funkcja analizy fali tętna. Wszystkie powyższe dane są na bieżąco zbierane w aplikacji Huawei Zdrowie.

Bateria zegarka Huawei Watch Buds zasila jednocześnie zegarek, jak i słuchawki. Po pełnym naładowaniu całe urządzenie może działać przez ok. 3 dni przy typowym, ciągłym użytkowaniu lub do 7 dni przy wyłączonym ładowaniu słuchawek.

…i słuchawki

Aby wyjąć słuchawki, wystarczy nacisnąć przycisk blokady, a tarcza się podniesie, odsłaniając słuchawki przyczepione do spodu magnetycznej pokrywy. Jak podkreśla Huawei, mechanizm otwierania został zaprojektowany z myślą o intensywnym, codziennym użytkowaniu i przeszedł rygorystyczne testy wytrzymałości. Obie słuchawki mają identyczną budowę i mogą być używane zamiennie jako lewa i prawa. Funkcja identyfikacji adaptacyjnej automatycznie koryguje lewy i prawy kanał audio, co pozwala nosić je, zdejmować i odkładać do zegarka bez konieczności zastanawiania się, która jest która.

Waga każdej ze słuchawek wynosi około 4 g, a ich rozmiar to jedynie 21,8 x 10,3 x 10,3 mm, więc są o 50% mniejsze od tradycyjnych słuchawek TWS.

Słuchawki w Huawei Watch Buds 2 osiągają maksymalną głośność ponad 104 dB i wspierają pasmo przenoszenia w zakresie częstotliwości od 20 Hz do 20 kHz. Obsługują m.in. aktywną redukcję szumów (ANC), tryb świadomości oraz inteligentną redukcję hałasów podczas rozmów. W zestawie są też trzy rozmiary wkładek dousznych, aby jeszcze efektywniej odciąć się od hałasu i zwiększyć komfort noszenia.

Baterie w słuchawkach pozwalają na 4 godziny słuchania, 2,5 godziny rozmowy z wyłączoną redukcją szumów lub 3 godziny muzyki i 2 godziny rozmów z włączonym ANC.

Dostępność, ceny i promocja

Sugerowana cena detaliczna Huawei Watch Buds 2 to 2199 zł. W Polsce smartwatch dostępny będzie w kolorze czarnym lub brązowym w komplecie z miękkim paskiem z ekoskóry. Można go kupić wyłącznie na huawei.pl, a w gratisie dodawany jest miesięczny dostęp do usługi Tarcze zegarka VIP oraz 3-miesięczna bezpłatna subskrypcja HUAWEI Health+ w ramach aplikacji HUAWEI Zdrowie.

Od 20 maja do 21 czerwca 2026 r. Huawei Watch Buds 2 dostępny jest w specjalnej ofercie premierowej z rabatem 200 zł oraz wagą Huawei Scale 3 w prezencie.