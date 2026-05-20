Biedronka rzuciła od 12,99 zł. Tego nigdy za wiele
Akcesoria do telefonu to jedna z tych rzeczy, których nigdy za wiele. Zresztą nie tylko o smartfony chodzi, bo dodatkowa ładowarka, kabel USB czy powerbank przydadzą się również do innych sprzętów, w tym smartwatcha, tabletu czy czytnika e-booków. Biedronka właśnie wrzuciła promocję na takie akcesoria, i to w dobrych cenach.
Biedronka z promocjami na akcesoria
Od 18 do 30 maja w sklepach Biedronki trwa promocja na przydatne akcesoria marki Hykker. W ofercie znajdują się zarówno przewody, ładowarki, jak i powerbanki. Ceny są atrakcyjne, bo zaczynają się już od 12,99 zł. Dostępne urządzenia to:
- Przewody o długości 1,5 metra. Do wyboru są warianty: USB-A na USB-C, USB-A na Lightning oraz USB-C na USB-C - 12,99 zł
- Ładowarka sieciowa ze złączami USB-A i USB-C. Moc ładowania to 30 W - 24,99 zł
- Przewód zwijany 3 w 1 (USB-C, Lightning i microUSB) - 24,99 zł
- Powerbanki o pojemności 10,000 mAh i mocy ładowania 22,5 W. Wyposażone są w dwa złącza: USB-A oraz USB-C - 49,99 zł
Urządzenia dostępne są w różnych wersjach kolorystycznych, w tym czarnych, białych oraz fioletowych. Promocja trwa do 30 maja.