Nowe słuchawki Sony nie biorą jeńców. Oto 1000X THE COLLEXION

Sony rozszerza ofertę nagradzanej serii 1000X o nowy model, stanowiący jej ukoronowanie – 1000X THE COLLEXION. Jak jednak podkreśla producent, nie są to inaczej nazwane słuchawki z kolejnej generacji, WH-1000XM7, lecz całkiem oddzielny model klasy premium, o czym świadczy wykorzystanie szlachetniejszych materiałów, ale też i wyższa niż standardowo cena.

Słuchawki Sony 1000X THE COLLEXION ważą 320 gramów, a ich konstrukcję tworzy pałąk z piaskowanego metalu z ręcznie polerowanymi elementami oraz nausznikami z miękkiej skóry syntetycznej. Urządzenie wyposażono w dyskretnie ukryte mikrofony, zintegrowane metalowe przyciski oraz dotykowy panel sterujący. Sprzęt oferowany jest w dwóch kolorach – czarnym oraz platynowym – a w zestawie znajduje się poręczne etui z magnetycznym zamknięciem.

Za generowanie dźwięku odpowiadają w Sony 1000X THE COLLEXION zaprojektowane od nowa, 30-milimetrowe przetworniki z miękkim zawieszeniem i nową, sztywną kopułką wykonaną z kompozytu węglowego o jednokierunkowej strukturze. Pasmo przenoszenia w trybie bezprzewodowym mieści się w zakresie 20-40 000 Hz, po podłączeniu dołączonego przewodu z pozłacanym wtykiem minijack pasmo przenoszenia rozszerza się do zakresu 4-40 000 Hz.

Za analizę i przesyłanie sygnału odpowiada zintegrowany procesor V3 oraz procesor redukcji hałasu QN3 HD. Jednostka ta zapewnia 7-krotnie szybsze przetwarzanie danych w stosunku do procesorów starszej generacji QN1.

Słuchawki przesyłają dźwięk za pomocą standardu Bluetooth 6.0 z obsługą funkcji Multipoint i wspierają kodeki SBC, AAC, LDAC oraz LC3. Model ten wprowadza algorytm DSEE Ultimate wspierany przez Edge-AI, który interpoluje stratne pliki i udoskonala przetwarzanie bezstratnego dźwięku w jakości CD (16 bitów, 44,1/48 kHz). Sprzęt oferuje również funkcję śledzenia ruchów głowy oraz technologię 360 Reality Audio Upmix z niezależnymi trybami do muzyki, kina i gier.

Aktywna redukcja hałasu wykorzystuje zestaw 12 mikrofonów, których praca jest w czasie rzeczywistym optymalizowana przez procesor QN3 HD. Całość wspierana jest przez system Adaptive NC Optimizer oraz sprzętową optymalizację ciśnienia atmosferycznego. Użytkownik ma do dyspozycji również tryby przepuszczania dźwięków z zewnątrz: Ambient Sound, Auto Ambient Sound oraz Quick Attention.

Wbudowany akumulator pozwala na 24 godziny pracy z włączonym ANC lub 32 godziny bez tłumienia. Za jego pełne naładowanie zajmuje około 3,5 godziny.