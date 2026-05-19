Bank Pekao S.A. informuje. Chodzi o 19 maja

Bank Pekao S.A. wydał pilny komunikat do wszystkich swoich klientów. W nim informuje o planowanych pracach serwisowych, z powodu których część usług nie będzie dostępna. W tym przypadku przerwa została zaplanowana w ciągu dnia, co może być szczególnie uciążliwe.

Przerwa w Banku Pekao S.A.

Prace serwisowe zostały zaplanowane na 19 maja. Planowo potrwają w godzinach od 16:00 do 22:00, więc wyjątkowo w ciągu dnia, a nie w nocy, jak robi się to zazwyczaj. Taka decyzja może być spowodowana faktem, że tym razem utrudnienia będą minimalne.

Co tym razem nie będzie działać? W tym czasie klienci indywidualni nie będą w stanie założyć rachunku firmowego. Z kolei klienci firmowi nie będą mogli zawierać umów o terminale płatnicze, a także aktualizować części danych firmowych, w tym np. adresu firmy.