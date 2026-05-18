mBank wyłączy klientom parę usług. I to już dziś o 22:00

mBank z przerwą rozwojową 18-19 maja 2026

mBank na swojej stronie z komunikatami zamieścił nowy, informujący o planowanej przerwie rozwojowej. Klienci czasem mogą mieć wrażenie, że bank ogłasza przerwę za przerwą. To poniekąd prawda - mBank nieustannie pracuje nad poprawą jakości swoich usług. Wszystkie te działania są przemyślane i z góry zaplanowane, zgodnie z ustalonym planem. Już dziś w nocy nie zalogujemy się do serwisu eMakler i nie skorzystamy z dwóch innych usług.

W nocy z 18 na 19 maja, w godzinach 22:00-2:00, będziemy prowadzić zaplanowane prace rozwojowe. poinformował bank w komunikacie na swojej stronie.

Przerwa w mBanku - co nie zadziała?

Przerwa dotyczy jedynie części usług banku, zatem możemy być pewni, że nikomu bank nie utrudni zakupów na początku tygodnia. Warto jednak zapamiętać, że w tym czasie nie będzie możliwości zalogowania się do serwisu transakcyjnego eMakler, a także będą niedostępne aplikacja mBank Giełda oraz serwis mInwestor.