mBank wyłączy klientom parę usług. I to już dziś o 22:00
To, że skończył się weekend wcale nie oznacza, że koniec z przerwami. Przynajmniej, jeśli chodzi o usługi mBanku. Bank zagwarantował klientom spokojny weekend, a przerwę rozwojową zaplanował na dzisiejszą noc. Oto, co nie zadziała i kiedy.
mBank z przerwą rozwojową 18-19 maja 2026
mBank na swojej stronie z komunikatami zamieścił nowy, informujący o planowanej przerwie rozwojowej. Klienci czasem mogą mieć wrażenie, że bank ogłasza przerwę za przerwą. To poniekąd prawda - mBank nieustannie pracuje nad poprawą jakości swoich usług. Wszystkie te działania są przemyślane i z góry zaplanowane, zgodnie z ustalonym planem. Już dziś w nocy nie zalogujemy się do serwisu eMakler i nie skorzystamy z dwóch innych usług.
W nocy z 18 na 19 maja, w godzinach 22:00-2:00, będziemy prowadzić zaplanowane prace rozwojowe.
Przerwa w mBanku - co nie zadziała?
Przerwa dotyczy jedynie części usług banku, zatem możemy być pewni, że nikomu bank nie utrudni zakupów na początku tygodnia. Warto jednak zapamiętać, że w tym czasie nie będzie możliwości zalogowania się do serwisu transakcyjnego eMakler, a także będą niedostępne aplikacja mBank Giełda oraz serwis mInwestor.
eMakler to darmowa usługa maklerska, którą ma w swojej ofercie mBank. Mogą z niej korzystać zarówno klienci indywidualni, jak i firmy. Dla klientów indywidualnych mBank udostępnia rachunki maklerskie, które umożliwiają sprzedaż i kupno różnych instrumentów finansowych (akcji, obligacji i funduszy).