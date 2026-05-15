ChatGPT podepnie się do Twojego banku i będzie sterować finansami

Nie idzie Ci kontrolowanie wydatków, anulowanie subskrypcji i abonamentów albo po prostu potrzebujesz porady? Nie ma problemu, na pomoc przyjdzie AI.

Przemysław Banasiak (Yokai)
21:04
OpenAI zaczyna coraz mocniej wchodzić w obszar finansów osobistych. Firma uruchomiła testowo nowe narzędzia, które pozwalają połączyć konta bankowe, inwestycyjne i karty z chatbotem. Dzięki temu użytkownik może zapytać nie tylko o ogólną analizę wydatków, ale też o planowanie większych decyzji finansowych, takich jak zakup domu w perspektywie kilku lat.

Na początek tylko dla planu ChatGPT Pro w Stanach Zjednoczonych

Za obsługę odpowiada Plaid, czyli popularna usługa wykorzystywana do bezpiecznego łączenia aplikacji z bankami i rachunkami użytkowników. Dostępne jest ponad 12 000 instytucji, w tym Schwab, Chase, Robinhood, American Express i Capital One. Po skonfigurowaniu dostępu ChatGPT ma pokazywać pulpit z informacjami o wynikach portfela inwestycyjnego, wydatkach, subskrypcjach oraz nadchodzących płatnościach.

Skąd ten krok? Według OpenAI już ponad 200 milionów osób miesięcznie zadaje ChatGPT pytania dot. finansów. Dodatkowo najnowszy model GPT-5.5 lepiej radzi sobie z rozumowaniem na podstawie kontekstu, co ma być szczególnie ważne przy tematach, gdzie liczy się historia transakcji, cele użytkownika i jego aktualna sytuacja. Zespół Altmana współpracował też z ekspertami od finansów, aby zapewnić najwyższą jakość odpowiedzi.

Firma podkreśla, że użytkownicy zachowują kontrolę nad połączonymi kontami. Dostępami można zarządzać w ustawieniach, w sekcji Apps > Finances, a po odłączeniu usługi zsynchronizowane dane mają zostać usunięte z ChatGPT w ciągu 30 dni. Możemy też przeglądać i kasować finansowe wspomnienia zapisane przez chatbota.

Na start funkcja będzie dostępna tylko dla użytkowników ChatGPT Pro w Stanach Zjednoczonych, w przeglądarce oraz na iOS. Dopiero po zebraniu opinii OpenAI chce dopracować usługę i rozszerzyć ją na subskrybentów Plus, inne platformy, a później być może na resztę świata.

AI bank konto bankowe sztuczna inteligencja OpenAI ChatGPT finanse GPT 5.5
Źródła tekstu: OpenAI, oprac. własne