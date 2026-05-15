ASUS wchodzi na rynek pamięci RAM. Celuje w entuzjastów

Gamingowa marka ROG należąca do firmy ASUS działa na rynku już od 20 lat. Z tego powodu Tajwańczycy przygotowali zatrzęsienie nowości na ten rok. Informowaliśmy Was już o wypasionej płycie głównej w klimacie retro dla posiadaczy procesorów od AMD, a teraz przyszła pora na wydajne moduły RAM. Czyli coś, czego do tej pory brakowało w portfolio.

Sprzedaż będzie limitowana, a cena bardzo wysoka

ASUS ROG Edition 20 DDR5 to zestaw o pojemności 48 GB, składający się z dwóch modułów. Dostajemy tutaj 6000 MT/s przy wyjątkowo niskich opóźnieniach na poziomie CL 26-36-36-76 i napięciu 1,45 V, ale jest też specjalny tryb "ROG" dający 8000 MT/s przy CL 36-48-48-110. Producentem OEM jest podobno firma BIWIN, a zastosowane kości to SK hynix M-die.

Dostajemy tutaj zarówno obsługę profili AMD EXPO, jak i Intel XMP co zapewnia kompatybilność z większością nowszych i starszych platform na rynku. Oczywiście nie mogło zabraknąć dużych radiatorów z bogatym, w pełni konfigurowalnym podświetleniem RGB LED.

Niestety, ze względu na kryzys na rynku DRAM spowodowany szaleństwem na AI, sprzedaż opisywanych modułów zostanie prawdopodobnie ograniczona do Tajwanu i Chin. Nie jest to jednak duża strata, bo sugerowana cena to 5999 renminbi, czyli około 3229 złotych.