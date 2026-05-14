AI w Polsat Box Go. Nowa funkcja ułatwi oglądanie siatkówki

AI wskaże najważniejsze momenty meczu

Wszystkie mecze turnieju pokaże stacja Polsat Sport 1. Relacje będą też dostępne w usłudze Polsat Box Go. Platforma ta uruchomi podczas transmisji specjalny Tryb PRO AI. Jest to system wykorzystujący sztuczną inteligencję do bieżącej analizy wydarzeń na boisku w czasie rzeczywistym.

Oprogramowanie samodzielnie przygotowuje krótkie materiały wideo z najważniejszymi akcjami. Widzowie otrzymują powiadomienia o tych zdarzeniach prosto na swoje telefony. Pozwala to na śledzenie przebiegu gry bez konieczności ciągłego wpatrywania się w ekran telewizora lub komputera. Funkcja ta debiutuje podczas dużego wydarzenia sportowego.

Polskie zespoły powalczą o puchar

Turniej Final Four zgromadzi cztery najlepsze drużyny tej edycji. Znalazły się wśród nich dwa kluby z Polski. O trofeum zagra Aluron CMC Warta Zawiercie, czyli obecny mistrz kraju. Drugim zespołem grającym w Turynie jest PGE Projekt Warszawa. W minionym sezonie PlusLigi stołeczna drużyna wywalczyła brązowy medal.

Konkurencja w drodze po tytuł jest duża. Włoski zespół Sir Sicoma Monini Perugia broni pierwszego miejsca zdobytego rok temu. W jego składzie gra reprezentant Polski Kamil Semeniuk. Ostatnim uczestnikiem turnieju jest Ziraat Bankkart Ankara. Barwy tego tureckiego klubu również reprezentuje Polak, Tomasz Fornal.

Plan transmisji z turnieju w Turynie

Mecze będą uzupełnione o analizy w studiu telewizyjnym. Eksperci omówią formę zawodników przed spotkaniami oraz tuż po nich. Harmonogram wydarzeń w Polsat Box Go i Polsat Sport 1 prezentuje się następująco:

16 maja, godz. 15.00 – początek studia przedmeczowego,

16 maja, godz. 16.30 – mecz PGE Projekt Warszawa – Sir Sicoma Monini Perugia,

16 maja, godz. 20.00 – mecz Aluron CMC Warta Zawiercie – Ziraat Bankkart Ankara,





17 maja, godz. 15.00 – początek studia przedmeczowego,

17 maja, godz. 16.30 – spotkanie o trzecie miejsce,

17 maja, godz. 20.00 – finał Ligi Mistrzów CEV.

Dostęp do pakietu sportowego w Internecie

Oglądanie turnieju w Polsat Box Go wymaga wykupienia pakietu Premium Sport. Dostęp do tej usługi kosztuje 55 zł na okres 30 dni. Użytkownik zyskuje w ten sposób możliwość oglądania blisko 200 kanałów. Z tej puli aż 24 stacje mają profil wyłącznie sportowy.