ING ruszyło z nową promocją. Można korzystać tylko do 1 czerwca 2026

ING Bank Śląski z nową ofertą od 12 maja 2026

Klienci indywidualni mają powody do radości. Już od 12 maja 2026 mogą oni skorzystać ze specjalnej oferty oszczędnościowej, przygotowanej przez bank. Jak wszystkie inne, jest ona ograniczona czasowo i można z niej skorzystać jedynie do 1 czerwca 2026 roku.

Oferta jest idealna dla wszystkich tych osób, które chciałyby zacząć aktywnie oszczędzać. A liczby oprocentowania robią wrażenie. Warto zapoznać się z tym, co proponuje bank.

OKO w ofercie "Bonus na start" obejmuje:

5,5% dla kwot poniżej 400 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków (Tu nie ma haczyka: chodzi o założenie konta, zalogowanie się do aplikacji ING minimum 3 razy oraz wykonanie 15 transakcji bezgotówkowych za pomocą karty lub BLIK-a).

przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie (Tu nie ma haczyka: chodzi o założenie konta, zalogowanie się do aplikacji ING minimum 3 razy oraz wykonanie 15 transakcji bezgotówkowych za pomocą karty lub BLIK-a). 4% dla kwot poniżej 400 tys. przez 3 miesiące od założenia konta.

przez 3 miesiące od założenia konta. 0,8% dla pozostałych środków i po zakończeniu umowy.