ING ruszyło z nową promocją. Można korzystać tylko do 1 czerwca 2026
ING Bank Śląski właśnie ogłosił na swojej stronie nową promocję. Powstała ona z myślą o wszystkich aktywnych klientach, którzy przymierzają się do oszczędzania. Bank obwieścił, że z oferty można korzystać już od 12 maja 2026.
ING Bank Śląski z nową ofertą od 12 maja 2026
Klienci indywidualni mają powody do radości. Już od 12 maja 2026 mogą oni skorzystać ze specjalnej oferty oszczędnościowej, przygotowanej przez bank. Jak wszystkie inne, jest ona ograniczona czasowo i można z niej skorzystać jedynie do 1 czerwca 2026 roku.
Oferta jest idealna dla wszystkich tych osób, które chciałyby zacząć aktywnie oszczędzać. A liczby oprocentowania robią wrażenie. Warto zapoznać się z tym, co proponuje bank.
OKO w ofercie "Bonus na start" obejmuje:
- 5,5% dla kwot poniżej 400 tys. przez 3 miesiące od założenia konta i za spełnienie dodatkowych warunków (Tu nie ma haczyka: chodzi o założenie konta, zalogowanie się do aplikacji ING minimum 3 razy oraz wykonanie 15 transakcji bezgotówkowych za pomocą karty lub BLIK-a).
- 4% dla kwot poniżej 400 tys. przez 3 miesiące od założenia konta.
- 0,8% dla pozostałych środków i po zakończeniu umowy.
Wszystkie warunki promocji bank zamieścił na swojej stronie z aktualnościami. Tam znajdziemy także szczegółowy regulamin promocji, z którym warto się zapoznać. Najważniejsze jest to, że oferta właściwie jest pozbawiona haczyków i jest przeznaczona nie tylko dla nowych klientów, ale także dla osób, które już oszczędzają z ING i korzystają z Mojego ING.