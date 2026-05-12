Google szykuje laptopy, ale inne niż dotychczas. Premiera na jesieni

Pora zapomnieć o tradycyjnym korzystaniu z komputera czy smartfona. Od teraz ma to być podobno jeden, wygodniejszy i mądrzejszy ekosystem.

Przemysław Banasiak (Yokai)
Google zapowiedział nową kategorię laptopów, która może okazać się największą zmianą w ofercie firmy od czasów pierwszych Chromebooków. Nowe urządzenia będą nazywać się Googlebook i trafią na rynek jesienią 2026 roku. Producent nie zdradził jeszcze pełnej specyfikacji ani cen, ale jasno sugeruje, że nie chodzi o zwykłe odświeżenie znanej formuły.

Sztuczna inteligencja pojawi się na każdym kroku

Googlebook ma połączyć świat Androida i ChromeOS. Urządzenia będą oparte na stosie technologicznym Androida, ale zachowają dostęp do przeglądarki Chrome, aplikacji z Google Play oraz typowych funkcji PC. Według wcześniejszych przecieków system rozwijano pod nazwą Aluminium OS, ale Google zaznacza, że nie będzie to oficjalna nazwa produktu.

Najważniejszą rolę w nowych laptopach ma odgrywać Gemini, a sztuczna inteligencja będzie obecna niemal na każdym kroku. Przykładem jest funkcja Magic Pointer. Po poruszeniu kursorem ma analizować wskazany element na ekranie i proponować działania. Może to być np. utworzenie spotkania po wskazaniu daty w mailu albo połączenie zdjęcia salonu z obrazem nowej kanapy, aby szybko zobaczyć, jak mebel wyglądałby w pomieszczeniu.

Googlebooki mają też mocniej współpracować ze smartfonami z Androidem. Użytkownik będzie mógł uruchamiać aplikacje z telefonu bez odrywania się od ekranu laptopa, a także przeglądać, wyszukiwać i wstawiać pliki zapisane w smartfonie bez ręcznego przenoszenia danych. Google przedstawia to jako sposób na płynniejsze przechodzenie między urządzeniami, bez ciągłego sięgania po telefon.

Na pulpicie pojawi się również funkcja tworzenia własnych widżetów za pomocą poleceń tekstowych. Gemini będzie mogło połączyć informacje z internetu oraz aplikacji Google, takich jak Gmail i Kalendarz, aby przygotować spersonalizowany panel. Firma podaje przykład rodzinnego wyjazdu do Berlina, gdzie na jednym widżecie mogą znaleźć się dane lotu, hotelu, rezerwacji restauracji i odliczanie do podróży.

Pierwsze Googlebooki powstaną we współpracy z firmami takimi jak Acer, ASUS, Dell, HP i Lenovo. Google zapowiada sprzęt klasy premium, różne formaty obudowy i charakterystyczny element "glowbar", czyli świecący pasek informacyjny. Szczegóły techniczne, ceny oraz finalna nazwa systemu pozostają jednak tajemnicą. Więcej informacji mamy poznać jeszcze przed jesiennym debiutem urządzeń.

Źródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: Google, Oprac. własne