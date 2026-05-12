Tech

Amazon ma nowy problem. Pracownicy zaczęli się buntować

Szaleństwo na AI trwa w najlepsze, a przodują w nim wielkie korporacje. Tym jednak razem gigant na rynku e-commerce przejechał się na swoim pomyśle.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 20:22
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
1
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Amazon ma nowy problem. Pracownicy zaczęli się buntować
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Uszczęśliwianie na siłę nie działa. Według najnowszych doniesień, część pracowników Amazona sztucznie zawyża zużycie przydzielanych im odgórnie tokenów AI poprzez zbędne zapytania, aby lepiej wypadać w statystykach użycia narzędzi opartych na sztucznej inteligencji. Zjawisko doczekało się już nawet własnej nazwy: "tokenmaxxing".

Dalsza część tekstu pod wideo

Big Tech chce wydać setki miliardów dolarów na infrastrukturę AI

Sprawa dotyczy m.in. MeshClaw, wewnętrznej platformy agentowej. Narzędzie potrafi inicjować wdrożenia kodu, analizować wiadomości e-mail i komunikować się przez platformę Slacka. Amazon miał wyznaczyć cel, zgodnie z którym ponad 80% deweloperów powinno korzystać z narzędzi AI co tydzień, a wyniki były prezentowane w rankingach.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Komputer MINIX N512 i5-12600H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
Komputer MINIX N512 i5-12600H 16GB RAM 512GB SSD Wi-Fi Windows 11 Professional
0 zł
2149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 2149.99 zł
Komputer GMKTEC K13 Ultra 7-256V 16GB RAM 512 GB SSD Windows 11 Professional
Komputer GMKTEC K13 Ultra 7-256V 16GB RAM 512 GB SSD Windows 11 Professional
0 zł
3369.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 3369.99 zł
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 24GB RAM 512GB SSD macOS
Komputer APPLE Mac Mini 2024 M4 24GB RAM 512GB SSD macOS
0 zł
4799.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799.99 zł
Advertisement

Firma zapewnia, że statystyki użycia AI nie są brane pod uwagę przy ocenach okresowych. Jednak cytowani anonimowi pracownicy twierdzą, że presja była wyraźnie odczuwalna, a menedżerowie i tak przyglądali się danym.

Warto przypomnieć, że podobne zjawiska opisywano wcześniej w przypadku innych dużych firm. W kwietniu Business Insider informował, że Disney wdrożył panel do śledzenia adopcji AI, w którym monitorowano m.in. liczbę zapytań i zużycie tokenów. Jeden z użytkowników Claude miał wywołać chatbota zawrotne 460 000 razy w ciągu dziewięciu dni.

Bańka AI cały czas jest pompowana

Amazon, Microsoft, Alphabet i Meta planują ogromne wydatki na infrastrukturę AI. Według szacunków łączne nakłady inwestycyjne tych firm w 2026 roku mogą wynieść od 650 do 700 miliardów dolarów, czyli około 2,3-2,5 biliona złotych. A część prognoz z Wall Street dla 2027 roku przekracza nawet 1 bilion dolarów, a więc około 3,6 biliona złotych.

Nie oznacza to, że popyt na AI jest fikcyjny. Firmy rzeczywiście wdrażają sztuczną inteligencję, a obciążenia inferencyjne rosną wraz z pojawianiem się produkcyjnych zastosowań. Różnica polega jednak na tym, że adopcja narzędzi i intensywność ich użycia to nie to samo. Pierwsza może być trwałym trendem, druga może być łatwa do zmanipulowania, zwłaszcza gdy pracownicy wiedzą, że są mierzeni i porównywani z innymi.

Intel Core i5‑14400F
Image
telepolis
AI amazon praca sztuczna inteligencja
Źródła zdjęć: Shutterstock
Źródła tekstu: The Financial Times, Business Insider, Tom's Hardware, oprac. własne