Google odpala potężną aktualizację Androida. Twój smartfon wreszcie zacznie myśleć

Podczas wydarzenia The Android Show: I/O Edition firma Google przedstawiła wiele nowości dotyczących Androida i ekosystemu własnych usług. Pierwsza z nich, Gemini Intelligence, to realizacja pomysłu na jeszcze głębszą integrację AI z systemem operacyjnym.

Twórz własne widżety

Najbardziej efektowną funkcją związaną z Google Gemini Intelligence jest opcja Create My Widget. Dzięki niej posiadacze smartfonów i zegarków będą mogli tworzyć w 100% niestandardowe widżety za pomocą komend głosowych. Wystarczy poprosić np. o „panel z przepisami na dania wysokobiałkowe” lub „widżet z siłą wiatru i opadami dla rowerzystów”, a system sam wygeneruje odpowiedni element na ekranie głównym.

Gboard Rambler: Koniec z zająknięciami

Ciekawą nowością z pakietu Gemini Intelligence jest narzędzie Rambler w klawiaturze Gboard, które ma rozwiązać problem dyktowania tekstu na żywo. Funkcja analizuje naturalną mowę i automatycznie usuwa z niej pauzy, powtórzenia i tzw. wypełniacze (np. „eee”, „yyy”), tworząc spójną i zwięzłą wiadomość. Co więcej, Rambler obsługuje wiele języków na raz, co pozwala na płynne przeplatanie np. języka angielskiego z innym w tym samym zdaniu. Google podkreśla, że dźwięk z mikrofonu jest transkrybowany wyłącznie w czasie rzeczywistym i nie jest nigdzie zapisywany.

Wieloetapowa automatyzacja i rozumienie kontekstu

Gemini Intelligence pozwoli też na głęboką integrację z aplikacjami firm trzecich. Sztuczna inteligencja Google będzie w stanie wykonywać wieloetapowe zadania, wyręczając użytkownika w obsłudze aplikacji dostawców jedzenia czy platform transportowych. System świetnie radzi sobie z kontekstem wizualnym – przykładowo, długie wciśnięcie przycisku zasilania podczas przeglądania notatki z listą zakupów pozwoli asystentowi automatycznie skompletować koszyk zamówienia z dostawą. Gemini potrafi również przeanalizować zdjęcie ulotki z hotelu i na jego podstawie znaleźć podobną wycieczkę w serwisie Expedia. Narzędzie działa wyłącznie na wyraźne polecenie i wymaga końcowego zatwierdzenia przez użytkownika.

Chrome Auto Browse i inteligentne formularze

Pod koniec czerwca zadebiutują także ulepszenia w mobilnej przeglądarce Chrome, która otrzyma inteligentnego asystenta zdolnego do wyszukiwania, podsumowywania i porównywania treści. Ciekawostką jest funkcja „Chrome auto browse”, która będzie w stanie wykonywać w naszym imieniu proste czynności, takie jak rezerwacja miejsca parkingowego czy umawianie wizyt. Ewolucji doczeka się również funkcja autouzupełniania – dzięki tzw. Personal Intelligence, Android sam wypełni skomplikowane formularze na ekranie smartfonu, pobierając niezbędne dane z innych połączonych aplikacji. Opcja ta będzie wymagała odrębnej zgody.

Kiedy Gemini Intelligence i dla kogo?