Nothing nawet z pijanego zrobi poetę. Wystarczy, że powiesz

Firma przekonuje, że choć telefon pozostaje dziś przede wszystkim narzędziem do pisania, to właśnie mówienie jest dla człowieka bardziej naturalnym sposobem komunikacji. Według przedstawionych przez producenta danych przeciętna osoba pisze na smartfonie z prędkością około 36 słów na minutę, podczas gdy swobodna mowa osiąga tempo około 150 słów na minutę. W praktyce oznacza to ponad czterokrotnie szybsze przekazywanie treści głosem niż za pomocą klawiatury.

Uporządkowany tekst bez „yyy” i „eee”

Nothing zwraca przy tym uwagę na ograniczenia tradycyjnego dyktowania. Standardowe narzędzia zamieniają mowę na tekst słowo po słowie, przez co efekt często przybiera formę rozwlekłej i poszatkowanej transkrypcji, uwzględniającej także wahania, zająknięcia oraz przerywniki w rodzaju „yyy” i „eee”. Rozwiązaniem tego problemu jest Essential Voice.

Funkcję można uruchomić przez dłuższe przytrzymanie przycisku Essential Key lub aktywować ją z poziomu klawiatury. Po wypowiedzeniu treści system ma zamieniać mowę w uporządkowany, gotowy do użycia tekst. Narzędzie automatycznie porządkuje wypowiedź, tak aby efekt bardziej przypominał gotowy wpis niż surową transkrypcję. Producent podkreśla również, że funkcja została zintegrowana bezpośrednio z miejscami, w których użytkownik pisze, dzięki czemu nie ma potrzeby opuszczania konwersacji, by z niej skorzystać.

Obecnie Essential Voice oferuje kilka podstawowych możliwości. Jedną z nich jest autokorekta, która poprawia przejrzystość i strukturę wypowiedzi oraz usuwa zbędne przerywniki. Dostępna jest także funkcja Personal Mappings, czyli osobistych skrótów głosowych dla konkretnych słów, linków, szablonów i często powtarzanych fraz. Kolejnym elementem jest Translation Agent, pozwalający mówić w jednym języku i uzyskać tekst zapisany w innym.

Nothing informuje ponadto o obsłudze ponad 100 języków wraz z automatycznym wykrywaniem mowy oraz możliwością wyboru preferowanych wariantów regionalnych, takich jak hiszpański latynoamerykański czy chiński uproszczony.

Premiera Essential Voice została zaplanowana najpierw na modele Nothing Phone (3) oraz Phone (4a) Pro. W dalszej kolejności funkcja ma trafić również na Phone (4a).

Nothing zapowiada dalszy rozwój rozwiązania. W przyszłych aktualizacjach Essential Voice ma zyskać świadomość kontekstu, co pozwoli mu dostosowywać formę tworzonych treści do miejsca użycia, niezależnie od tego, czy będzie to prywatna wiadomość, służbowy e-mail czy wyszukiwarka. Firma liczy również na to, że z czasem funkcja obejmie cały ekosystem inteligentnych urządzeń marki i stanie się początkiem nowego, głosowego interfejsu typu voice-first.