Lepiej usuń te aplikacje z telefonu. Google w tym pomoże
Google pomoże użytkownikom Androida w pozbyciu się potencjalnie niebezpiecznych aplikacji. Lepiej je usunąć.
Czasami zdarzają się aplikacje, z których korzysta wiele osób, chociaż od dawna nie są aktualizowane. Często znikają wręcz z Google Play, a ich użytkownicy nawet o tym nie wiedzą. Google chce to naprawić.
Google poinformuje i takich aplikacjach
Już teraz Google wysyła użytkownikom powiadomienia, jeśli na ich urządzeniach znajdują się aplikacje, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa np. danych. Jednak na podobny komunikat nie możemy liczyć w przypadku apek, które zostały usunięte ze Sklepu Play, ponieważ od dawna nie były wspierane i aktualizowane. To się zmieni.
W najnowszej wersji Sklepu Play pojawiły się fragmenty kodu, które sugerują, że Google będzie wysyłał użytkownikom informację w przypadku usunięcia aplikacji, z której nadal korzystają. To wbrew pozorom dość ważne, bo takie apki mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Natomiast użytkownik sam podejmie decyzję, czy chce aplikację usunąć.
W ten sposób Google chce uniknąć sytuacji, która miała miejsce w ostatnim czasie. Firma Black Duck wykryła poważne podatności w trzech takich porzuconych aplikacjach, które w sumie zostały zainstalowane aż 2 mln razy. Mowa o Telepad, PC Keyboard oraz Lazy Mouse. Każda z nich stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych użytkowników. Co gorsze, użytkownicy nie mogą już liczyć na aktualizacje, bo aplikacje nie są już wspierane.
Warto co jakiś czas sprawdzać listę zainstalowanych aplikacji. Jeśli znajdują się na niej pozycje, które od dawna nie są aktualizowane, to lepiej się ich pozbyć.