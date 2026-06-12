Lepiej usuń te aplikacje z telefonu. Google w tym pomoże

Czasami zdarzają się aplikacje, z których korzysta wiele osób, chociaż od dawna nie są aktualizowane. Często znikają wręcz z Google Play, a ich użytkownicy nawet o tym nie wiedzą. Google chce to naprawić.

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Google poinformuje i takich aplikacjach

Już teraz Google wysyła użytkownikom powiadomienia, jeśli na ich urządzeniach znajdują się aplikacje, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa np. danych. Jednak na podobny komunikat nie możemy liczyć w przypadku apek, które zostały usunięte ze Sklepu Play, ponieważ od dawna nie były wspierane i aktualizowane. To się zmieni.

W najnowszej wersji Sklepu Play pojawiły się fragmenty kodu, które sugerują, że Google będzie wysyłał użytkownikom informację w przypadku usunięcia aplikacji, z której nadal korzystają. To wbrew pozorom dość ważne, bo takie apki mogą stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Natomiast użytkownik sam podejmie decyzję, czy chce aplikację usunąć.

W ten sposób Google chce uniknąć sytuacji, która miała miejsce w ostatnim czasie. Firma Black Duck wykryła poważne podatności w trzech takich porzuconych aplikacjach, które w sumie zostały zainstalowane aż 2 mln razy. Mowa o Telepad, PC Keyboard oraz Lazy Mouse. Każda z nich stanowi ogromne zagrożenie dla bezpieczeństwa danych użytkowników. Co gorsze, użytkownicy nie mogą już liczyć na aktualizacje, bo aplikacje nie są już wspierane.