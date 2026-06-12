Miliony Polaków bez Facebooka i Messengera

Downdetector nie wytrzymał

Serwis Downdetector.pl odnotował gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących problemów z serwisami społecznościowymi należącymi do firmy Meta. Nie dało się normalnie korzystać z Facebooka, Messengera oraz Instagrama, choć zapewne nie u każdego przejawiło się to w taki sposób. Co ciekawe, problemy dotknęły też serwis Downdetector.pl, który po kliknięciu w cokolwiek pokazywał to:

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Wróćmy jednak do mediów Marka Zuckerberga. U mnie na przykład strona www.facebook.com w przeglądarce komputerowej pokazywała taki oto komunikat:

Aplikacja Facebook na smartfonie z pozoru działała normalnie, ale przy niektórych czynnościach (jak zajrzenie do komentarzy) pokazywał się błąd. Z Messengera z kolei zostałem wylogowany i nie mogłem się ponownie zalogować.

Instagram u mnie działał normalnie.

Szybko poszło