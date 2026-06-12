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Miliony Polaków bez Facebooka i Messengera

Piątkowe popołudnie zapowiadało się spokojnie, aż nagle odcięło nas od świata. Awaria sparaliżowała serwisy społecznościowe Marka Zuckerberga.

Marian Szutiak (msnet)
MARIAN SZUTIAK (MSNET) 16:35
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Miliony Polaków bez Facebooka i Messengera
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Downdetector nie wytrzymał

Serwis Downdetector.pl odnotował gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących problemów z serwisami społecznościowymi należącymi do firmy Meta. Nie dało się normalnie korzystać z Facebooka, Messengera oraz Instagrama, choć zapewne nie u każdego przejawiło się to w taki sposób. Co ciekawe, problemy dotknęły też serwis Downdetector.pl, który po kliknięciu w cokolwiek pokazywał to:

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Miliony Polaków bez Facebooka i Messengera

Wróćmy jednak do mediów Marka Zuckerberga. U mnie na przykład strona www.facebook.com w przeglądarce komputerowej pokazywała taki oto komunikat:

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Miliony Polaków bez Facebooka i Messengera

Aplikacja Facebook na smartfonie z pozoru działała normalnie, ale przy niektórych czynnościach (jak zajrzenie do komentarzy) pokazywał się błąd. Z Messengera z kolei zostałem wylogowany i nie mogłem się ponownie zalogować.

Instagram u mnie działał normalnie.

Szybko poszło

Awaria okazała się poważna, ale krótka. Downdetector również zaczął działać i pokazał wysokie, ale wąskie piki. Facebook i Messenger też już działają, ale nie u wszystkich i nie zupełnie bez problemów. Świadczy o tym wciąż wysoka liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector.pl.

Miliony Polaków bez Facebooka i Messengera
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telepolis
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Źródła zdjęć: miss.cabul / Shutterstock.com, Downdetector.pl, Marian Szutiak / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Downdetector.pl, opracowanie własne