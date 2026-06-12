Miliony Polaków bez Facebooka i Messengera
Piątkowe popołudnie zapowiadało się spokojnie, aż nagle odcięło nas od świata. Awaria sparaliżowała serwisy społecznościowe Marka Zuckerberga.
Downdetector nie wytrzymał
Serwis Downdetector.pl odnotował gwałtowny wzrost liczby zgłoszeń dotyczących problemów z serwisami społecznościowymi należącymi do firmy Meta. Nie dało się normalnie korzystać z Facebooka, Messengera oraz Instagrama, choć zapewne nie u każdego przejawiło się to w taki sposób. Co ciekawe, problemy dotknęły też serwis Downdetector.pl, który po kliknięciu w cokolwiek pokazywał to:
Wróćmy jednak do mediów Marka Zuckerberga. U mnie na przykład strona www.facebook.com w przeglądarce komputerowej pokazywała taki oto komunikat:
Aplikacja Facebook na smartfonie z pozoru działała normalnie, ale przy niektórych czynnościach (jak zajrzenie do komentarzy) pokazywał się błąd. Z Messengera z kolei zostałem wylogowany i nie mogłem się ponownie zalogować.
Instagram u mnie działał normalnie.
Szybko poszło
Awaria okazała się poważna, ale krótka. Downdetector również zaczął działać i pokazał wysokie, ale wąskie piki. Facebook i Messenger też już działają, ale nie u wszystkich i nie zupełnie bez problemów. Świadczy o tym wciąż wysoka liczba zgłoszeń w serwisie Downdetector.pl.