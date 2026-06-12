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Ahoj, Galaxy A27 5G. Samsung z cichą premierą w Czechach

Samsung po cichu rozbudował swoją najpopularniejszą serię smartfonów i bez zbędnego rozgłosu zaprezentował model Galaxy A27 5G. Oczekiwana nowość pojawiła się na czeskiej stronie producenta.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 15:28
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Ahoj, Galaxy A27 5G. Samsung z cichą premierą w Czechach
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Galaxy A27 5G pojawiał się w plotkach i przeciekach już od jakiegoś czasu. Zamiast oficjalnej premiery Samsung po cichu dodał telefon na swojej stronie u naszych południowych sąsiadów. Chociaż zabrakło komunikatu prasowego z informacjami o sprzedaży i cenie, znamy wszystkie inne dane na temat Galaxy A27 5G.

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Średniak, który się sprzeda

Galaxy A27 5G ma zadatki na rynkowy przebój, Smartfon kusi całkiem sensowną konfiguracją, a spodziewana cena nie powinna przekroczyć poziomu opłacalności. Nowość Samsunga wyposażona jest w ekran Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+, z odświeżaniem obrazu 120 Hz. Maksymalna jasność wyświetlacza to niezbyt imponujące, ale wystarczające 800 nitów, natomiast przed uszkodzeniami chroni go solidne szkło Gorilla Glass Victus+. 

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Ahoj, Galaxy A27 5G. Samsung z cichą premierą w Czechach

Sercem Galaxy A27 5G jest układ Snapdragon 6 Gen 3 w litografii 3 nm, który współpracuje z szybką pamięcią RAM typu LPDDR5x w wersjach 6 GB lub 8 GB. Na dane użytkownika przeznaczono 128 GB lub 256 GB pamięci masowej w standardzie UFS 3.1, którą można rozbudować za pomocą karty microSD o pojemności do 2 TB dzięki hybrydowemu slotowi na karty SIM.

Ahoj, Galaxy A27 5G. Samsung z cichą premierą w Czechach

W specyfikacji znajdziemy również czytnik linii papilarnych umieszczony na bocznej krawędzi, łączność 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 oraz złącze USB-C (USB 2.0).

Tylna sekcja fotograficzna składa się z potrójnego układu aparatów. Główna jednostka ma rozdzielczość 50 Mpix i została wyposażona w optyczną stabilizację obrazu OIS. Towarzyszy jej aparat 5 Mpi z obiektywem ultraszerokokątnym oraz sensor makro 2 Mpix, natomiast z przodu umieszczono aparat do selfie o rozdzielczości 12 Mpix. Całość pozwala na nagrywanie materiałów wideo w jakości 4K przy 30 kl./s.

Ahoj, Galaxy A27 5G. Samsung z cichą premierą w Czechach

Za czas pracy odpowiada bateria o pojemności 5000 mAh z ładowaniem 25 W. Obudowa o wymiarach 162,4 x 78,2 x 7,8 mm i wadze 200 g otrzymała certyfikat IP64, co gwarantuje całkowitą odporność na pył oraz ochronę przed zachlapaniami. 

Ahoj, Galaxy A27 5G. Samsung z cichą premierą w Czechach

Mocnym atutem nowego Galaxy A27 5G jest deklaracja dotycząca wsparcia systemowego. Telefon pracuje pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.5 i otrzyma aż 6 lat aktualizacji systemu operacyjnego oraz łatek bezpieczeństwa. Oznacza to, że telefon będzie otrzymywał wsparcie aż do 2032 roku, co w tej klasie cenowej jest świetnym wynikiem.

Ahoj, Galaxy A27 5G. Samsung z cichą premierą w Czechach

Samsung Galaxy A27 5G będzie dostępny w czterech wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim, jasnoróżowym oraz jasnozielonym. Choć oficjalna cena nie została jeszcze ujawniona, debiut na europejskim rynku u naszych południowych sąsiadów sugeruje, że smartfon już niebawem trafi do szerszej dystrybucji na całym kontynencie, w tym najpewniej również do Polski. 

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telepolis
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Źródła zdjęć: Samsung