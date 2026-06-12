Skrzynka osobista w mObywatelu. Rewolucja w komunikacji z urzędami

Skrzynka osobista w mObywatelu to oficjalna skrzynka do formalnej korespondencji z instytucjami państwowymi, urzędami, firmami i innymi podmiotami. Skorzystają z niej zarówno osoby z adresem do e-Doręczeń, jak i użytkownicy skrzynki ePUAP. Pozwala obsługiwać oba rodzaje oficjalnych adresów i wygodnie zarządzać korespondencją na swoim smartfonie.

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Wygodne zarządzanie wiadomościami

Dzięki nowej funkcji kontakt z instytucjami publicznymi staje się szybszy i znacznie wygodniejszy. Skrzynka osobista pozwala na odbieranie i wysyłanie urzędowych pism w formie przypominającej klasyczną pocztę e-mail. Użytkownicy mogą nie tylko przeglądać i odpowiadać na otrzymane wiadomości, ale również tworzyć nowe pisma, dodawać załączniki oraz pobierać potwierdzenia odbioru.

To kolejny milowy krok w budowaniu nowoczesnego, cyfrowego państwa. Skrzynka e-Doręczeń w mObywatelu oznacza, że Polacy mogą teraz prowadzić oficjalną korespondencję z urzędami bezpośrednio z telefonu – bez awizo i bez zbędnych formalności. To zmiana, która dotyka codziennego życia milionów obywateli i pokazuje, że cyfrowa Polska to nie wizja na przyszłość, ale rzeczywistość, którą budujemy dziś – powiedział Krzysztof Gawkowski, wicepremier i minister cyfryzacji.

Interfejs Skrzynki osobistej ma przejrzysty podział na kategorie, co ułatwia zarządzanie całą korespondencją i daje nad nią pełną kontrolę. W usłudze znajdziemy także narzędzia dodatkowe. Obejmują one łatwe wyszukiwanie konkretnych wiadomości i adresatów, tworzenie oraz edytowanie wersji roboczych e-Doręczeń, a także przenoszenie elementów do kosza z opcją ich przywrócenia. Dla systemów e-Doręczeń oraz ePUAP dostępna jest ponadto funkcja trwałego usuwania niepotrzebnych pism.

Bezpieczeństwo i wiarygodne dane

Istotnym aspektem nowej usługi jest pełne bezpieczeństwo przesyłanych informacji. Aplikacja mObywatel jest bezpośrednio zintegrowana z państwowymi systemami informatycznymi, co daje pewność zgodności wszystkich informacji. Dane wykorzystywane w usłudze pochodzą wprost z Bazy Adresów Elektronicznych, czyli publicznego rejestru zawierającego kontakty do podmiotów publicznych i niepublicznych, a także z bazy operatora wyznaczonego, którym jest Poczta Polska.

Kto i kiedy skorzysta z nowości?

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowej skrzynki, należy spełnić cztery podstawowe warunki. Niezbędne jest posiadanie dokumentu mDowód w aplikacji, aktywnej skrzynki do e-Doręczeń, założonego konta ePUAP oraz stałego dostępu do internetu.