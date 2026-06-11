Erste Bank Polska właśnie ogłosił. Klientów czekają 3 ciężkie dni

Erste Bank Polska - przerwa 12-14 czerwca 2026

Banki potrzebują czasu na poprawę jakości usług i podniesienie poziomu bezpieczeństwa swoich klientów. Erste bank, na swojej stronie internetowej zamieścił właśnie komunikat, że potrzebuje przerwy, aby rozwijać swoją bankowość. Problemy z działaniem aplikacji oraz bankowości internetowej zaczną się już jutro - o 23:00 w piątek. Prace będą przeprowadzane etapami i wszystko zacznie działać poprawnie dopiero w niedzielę o 5:00.

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Erste. Co będzie niedostępne z piątku na sobotę?

Od 23:00 w piątek, do 0:00 w sobotę klienci nie skorzystają z aplikacji mobilnej banku. Bankowość internetowa oraz zlecanie przelewów powrócą dopiero o 7:30 w sobotę. Nie skorzystamy także w tym czasie z przelewów natychmiastowych (Express Elixir, Euro Express Elixir i Blue Cash). Nie powiedzie się także żadna płatność w sklepach z użyciem Przelew24. Nie będzie działał także BLIK, a Kantor Erste będzie czasowo wyłączony. Lepiej zatem zaopatrzyć się w gotówkę, a wszelkie pilne transakcje zrobić przed weekendem.

Aplikacja mobilna będzie częściowo dostępna w sobotę od 0:00 do 7:30. Oznacza to, że będzie możliwe sprawdzenie stanu konta i historii transakcji sprzed przerwy.

Niedostępność w niedzielę 14 czerwca

W niedzielę od 0:00 do 5:00 nie będą działały wypłaty oraz wpłaty w bankomatach z logo Erste. Aby wypłacić środki, trzeba będzie skorzystać z bankomatów innych banków.