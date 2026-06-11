Erste Bank Polska właśnie ogłosił. Klientów czekają 3 ciężkie dni
Zbliżający się weekend to świetna okazja dla niektórych banków, aby przeprowadziły przerwę techniczną. Tym razem, przerwę ogłosił Erste Bank Polska. Wszyscy klienci muszą się przygotować na niedogodności, które zaczną się już jutro i potrwają aż 3 dni.
Erste Bank Polska - przerwa 12-14 czerwca 2026
Banki potrzebują czasu na poprawę jakości usług i podniesienie poziomu bezpieczeństwa swoich klientów. Erste bank, na swojej stronie internetowej zamieścił właśnie komunikat, że potrzebuje przerwy, aby rozwijać swoją bankowość. Problemy z działaniem aplikacji oraz bankowości internetowej zaczną się już jutro - o 23:00 w piątek. Prace będą przeprowadzane etapami i wszystko zacznie działać poprawnie dopiero w niedzielę o 5:00.
Erste. Co będzie niedostępne z piątku na sobotę?
Od 23:00 w piątek, do 0:00 w sobotę klienci nie skorzystają z aplikacji mobilnej banku. Bankowość internetowa oraz zlecanie przelewów powrócą dopiero o 7:30 w sobotę. Nie skorzystamy także w tym czasie z przelewów natychmiastowych (Express Elixir, Euro Express Elixir i Blue Cash). Nie powiedzie się także żadna płatność w sklepach z użyciem Przelew24. Nie będzie działał także BLIK, a Kantor Erste będzie czasowo wyłączony. Lepiej zatem zaopatrzyć się w gotówkę, a wszelkie pilne transakcje zrobić przed weekendem.
Aplikacja mobilna będzie częściowo dostępna w sobotę od 0:00 do 7:30. Oznacza to, że będzie możliwe sprawdzenie stanu konta i historii transakcji sprzed przerwy.
Niedostępność w niedzielę 14 czerwca
W niedzielę od 0:00 do 5:00 nie będą działały wypłaty oraz wpłaty w bankomatach z logo Erste. Aby wypłacić środki, trzeba będzie skorzystać z bankomatów innych banków.
Przez cały weekend będą działały karty. Będzie można płacić nimi w sklepach i internecie.