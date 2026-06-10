Ważny komunikat od PKO BP. Padła data 14 czerwca 2026
PKO Bank Polski zamieścił właśnie na swojej stronie internetowej świeżutki komunikat, skierowany do wszystkich swoich klientów. Uprzedził w nim, że w najbliższą niedzielę, 14 czerwca, nie będzie działała aplikacja bankowa. Oto, co warto wiedzieć i na jakie niedogodności się przygotować.
PKO Bank Polski niedostępność aplikacji 14 czerwca
Weekendowe przerwy w bankach to już niemal codzienność dla klientów. W większości przypadków, nawet jej nie zauważają, bowiem niedostępności planowane są na godziny nocne. I tak jest też tym razem. Prace techniczne związane z aplikacją banku, zostaną przeprowadzone od 01:00 do 06:00. Bank uprzejmie prosi, że jeśli to tylko możliwe, to lepiej przeprowadzić wszystkie ważne transakcje wcześniej i nie zostawiać ich na niedzielę.
W najbliższą niedzielę 14 czerwca, w godzinach 01:00-06:00, potrzebujemy czasu na prace w naszej aplikacji.
PKO BP. Co nie zadziała podczas przerwy?
Klienci banku nie skorzystają w tym czasie z aplikacji, ani też nie zapłacą zbliżeniowo telefonem. Między 01:00 a 06:00 nie będzie także możliwa płatność za pomocą kodu BLIK.
Co będzie działało bez zakłóceń?
Okazuje się, że bank nie zostawi klientów bez niczego. Bez zakłóceń powinny działać: serwis transakcyjny oraz płatności kartami. W ramach ochrony internetowych płatności kartą 3D-Secure dostępna będzie jednak tylko autoryzacja kodem SMS i PIN-em do karty.