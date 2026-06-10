Awaria w Pekao. Klienci nie mogą korzystać z aplikacji

U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają. Przepraszamy za niedogodności. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem prawidłowego działania PeoPay.

informuje bank.