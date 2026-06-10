Awaria w Pekao. Klienci nie mogą korzystać z aplikacji
Trwa awaria w Banku Pekao S.A. Klienci mają problem z działaniem aplikacji PeoPay.
W serwisie downdetector pojawiło się już kilka tysięcy zgłoszeń, dotyczących awarii w Banku Pekao S.A. Bank potwierdził problemy.
Awaria w Banku Pekao
Bank potwierdził problemy z działaniem aplikacji PeoPay. Aktualnie mogą wystąpić trudności z działaniem płatności BLIK oraz płatności online, które wymagają autoryzacji w aplikacji.
U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają. Przepraszamy za niedogodności. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem prawidłowego działania PeoPay.
Dodatkowo użytkownicy pod wpisem banku na Facebooku informują, że mają problem z zalogowaniem się do aplikacji. Bank pracuje już nad naprawieniem usterki.