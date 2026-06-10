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Awaria w Pekao. Klienci nie mogą korzystać z aplikacji

Trwa awaria w Banku Pekao S.A. Klienci mają problem z działaniem aplikacji PeoPay.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 09:33
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Awaria w Pekao. Klienci nie mogą korzystać z aplikacji
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W serwisie downdetector pojawiło się już kilka tysięcy zgłoszeń, dotyczących awarii w Banku Pekao S.A. Bank potwierdził problemy.

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Awaria w Banku Pekao

Bank potwierdził problemy z działaniem aplikacji PeoPay. Aktualnie mogą wystąpić trudności z działaniem płatności BLIK oraz płatności online, które wymagają autoryzacji w aplikacji.

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U części użytkowników aplikacji PeoPay na urządzeniach z systemem Android występują obecnie utrudnienia. Mogą pojawiać się problemy z korzystaniem z BLIKA oraz z płatnościami online wymagającymi autoryzacji w aplikacji. Płatności kartami działają.  Przepraszamy za niedogodności. Pracujemy nad jak najszybszym przywróceniem prawidłowego działania PeoPay.

informuje bank.

Dodatkowo użytkownicy pod wpisem banku na Facebooku informują, że mają problem z zalogowaniem się do aplikacji. Bank pracuje już nad naprawieniem usterki.

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telepolis
peopay bank pekao Bank Pekao S.A. PeoPay awaria PeoPay nie działa
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Pekao