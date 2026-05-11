Microsoft rozdaje Game Passa przez Discorda. Ale jest haczyk

Asha Sharma, nowa CEO w Microsoft Gaming, zdaje się dobrze rozumieć czego potrzebują gracze. Tym razem skorzystają na tym użytkownicy Discorda.

Przemysław Banasiak (Yokai)
Discord zyskuje nowy benefit dla graczy. W ramach rozszerzonej współpracy z Microsoftem wybrani subskrybenci Nitro otrzymają dostęp do Xbox Game Pass Starter Edition. To kolejny krok po wprowadzeniu rozmów głosowych w ramach komunikatora na konsolach Xbox w 2022 roku oraz możliwości streamowania rozgrywki bezpośrednio do znajomych w 2023 roku.

To już oficjalne, ale nadal brakuje kilku ważnych szczegółów

Ma to ułatwić szybkie sprawdzanie gier dostępnych w usłudze Microsoftu. Jeżeli znajomy będzie transmitował rozgrywkę albo jego aktywność na Discordzie pokaże tytuł objęty Game Passem, zobaczymy przycisk "Play". Po jego wybraniu dostaniemy opcję uruchomienia gry przez Xbox Game Pass.

Microsoft podkreśla, że jest to element szerszej strategii, w której Game Pass ma być bardziej elastyczny i łatwiejszy do odkrywania także poza ekosystemem konsol Xbox. Discord jest tu naturalnym partnerem, bo dla wielu graczy PC to właśnie tam odbywa się codzienna komunikacja, umawianie na wspólną rozgrywkę i śledzenie tego, w co grają znajomi.

Współpraca będzie działać także w drugą stronę. Jeszcze w tym miesiącu wybrani subskrybenci Xbox Game Pass mają otrzymać dodatkowe korzyści związane z Discord Nitro. Microsoft zapowiada m.in. 250 Discord Orbs miesięcznie (waluta na dodatki kosmetyczne), 1,2x bonus Orbs za zadania oraz automatycznie naliczane zniżki w Discord Shop.

Niestety, na razie nie podano szczegółów dotyczących dostępności nowych benefitów, w tym listy regionów i planów Game Pass objętych promocją. Wiadomo jednak, że Microsoft i Discord chcą rozwijać integrację swoich usług, a więc można zakładać, iż firmy będą celować w jak najwięcej graczy.

Źródła zdjęć: 123
Źródła tekstu: Xbox Wire, Oprac. własne