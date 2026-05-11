Czarna Wołga wraca na ulice. Uber wozi za darmo w Noc Muzeów

Zabytkowe auta zamiast zwykłej taksówki

Wydarzenie o nazwie Uber Muzealnie wystartuje w nocy z 16 na 17 maja 2026 roku. Znana platforma przewozowa zrezygnuje na ten krótki czas z nowoczesnych aut hybrydowych, zastępując je pojazdami z ubiegłego wieku. Na stołeczne ulice wyjadą trzy klasyczne modele samochodów. Pasażerowie zobaczą z bliska maszyny znane z historycznych fotografii i materiałów filmowych.

Wśród przygotowanych aut znajduje się Warszawa M20 z 1957 roku. To pierwszy samochód osobowy produkowany seryjnie w powojennej Polsce. Na drogi wyjedzie też słynna czarna Wołga, czyli rosyjski GAZ 24 z 1972 roku. Trzecim zapowiedzianym pojazdem jest reprezentacyjna Czajka GAZ 13 z roku 1978. Tym ostatnim modelem w krajach bloku wschodniego podróżowali państwowi oficjele.

Trasa łącząca znane placówki

Darmowe przejazdy obejmą wyznaczony obszar w centrum miasta. Organizatorzy wybrali trzy bardzo popularne placówki kulturalne. Trasa przejazdu łączy Muzeum Narodowe, Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz Zamek Królewski. Przystanki Ubera zostaną wyraźnie oznakowane na potrzeby tego wydarzenia. Pojawią się one w bliskim sąsiedztwie każdego z wymienionych budynków.

Akcja przewozowa rozpocznie się dokładnie o godzinie 18:00 w sobotę. Chętni pasażerowie nie muszą niczego wcześniej rezerwować przez aplikację w smartfonie, a przejazdy są w pełni darmowe. Obowiązuje jednak prosta zasada pierwszeństwa. Pasażerowie muszą zgłosić się do koordynatora na wybranym przez siebie przystanku. Liczba miejsc w starych pojazdach jest mocno ograniczona.

Kierowcy z pasją i wiedzą historyczną

Za kierownicą klasyków nie usiądą przypadkowi pracownicy. Auta poprowadzą ich prywatni właściciele i miłośnicy dawnej motoryzacji. Tacy kierowcy posiadają dużą wiedzę na temat prowadzonych maszyn. Chętnie podzielą się historią poszczególnych modeli, opowiedzą też pasażerom o trudach renowacji i utrzymania starych samochodów w dzisiejszych czasach.