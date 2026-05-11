Flagowy laptop za 1699 zł. Taka oferta tylko 11 maja do północy

W świecie Chromebooków najwyższa półka cenowa znajduje się tam, gdzie w innych laptopach zaczyna się półka średnia. Dziś jednak flagowca z ChromeOS na pokładzie będziecie mogli kupić bardzo tanio.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
15:53
Acer Chromebook Plus 514 jest dostępny aż 900 zł taniej, czyli za jedyne 1699 zł. Kluczowe jest jednak to, że promocja ta trwa tylko dziś, czyli 11 maja do 23:59. Nie jest to więc zakup, nad którym można się rozwodzić kilka dni. Jednak jeśli korzystasz głównie z sieci i narzędzi webowych, masz dość Windowsa, nie masz czasu na Linuksa, ani funduszy na MacBooka, to jest to sprzęt, z którego powinieneś być zadowolony.

Acer Chromebook Plus 514 Flagowy Chromebook

Acer Chromebook Plus 514 flagowiec dla oszczędnych

Co zyskujemy w tej cenie? Zaskakująco dużo. Zacznijmy jednak od ekranu. Jest to 14-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Jeśli chodzi o procesor, to powiedzieć, że jest dobrze, to jak nic nie powiedzieć. Bo widzicie, ChromeOS jest systemem, który jest w stanie działać szybko na bardzo słabych podzespołach.

Tu natomiast otrzymujemy wydajny układ AMD Ryzen 5 7520C. Jest to czterordzeniowa i ośmiowątkowa jednostka oparta na rdzeniach Zen 2. Dodatkowo ma na pokładzie zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. Wspiera go 8 GB RAM LPDDR5X. Czy to nie za mało? W żadnym wypadku. ChromeOS potrafi działać przyzwoicie nawet na 4 GB RAM.

Na dane przeznaczono natomiast 512 GB NVMe. Tu warto dodać, że w Chromebookach 128 GB eMMC nie jest niczym dziwnym. Mamy jednak przed sobą flagowca. Bateria to standardowo dla ChromeOS cały dzień pracy. Laptop waży 1,45 kg, oferuje Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 6e, a do tego może się pochwalić dwoma portami USB-C (3.2 Gen.1 z PD i DP), USB-A 3.2 Gen.1, HDMI i Combo Jack. A wszystko to za1699 zł

Źródła zdjęć: Acer