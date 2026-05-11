Flagowy laptop za 1699 zł. Taka oferta tylko 11 maja do północy
W świecie Chromebooków najwyższa półka cenowa znajduje się tam, gdzie w innych laptopach zaczyna się półka średnia. Dziś jednak flagowca z ChromeOS na pokładzie będziecie mogli kupić bardzo tanio.
Acer Chromebook Plus 514 jest dostępny aż 900 zł taniej, czyli za jedyne 1699 zł. Kluczowe jest jednak to, że promocja ta trwa tylko dziś, czyli 11 maja do 23:59. Nie jest to więc zakup, nad którym można się rozwodzić kilka dni. Jednak jeśli korzystasz głównie z sieci i narzędzi webowych, masz dość Windowsa, nie masz czasu na Linuksa, ani funduszy na MacBooka, to jest to sprzęt, z którego powinieneś być zadowolony.
Acer Chromebook Plus 514 flagowiec dla oszczędnych
Co zyskujemy w tej cenie? Zaskakująco dużo. Zacznijmy jednak od ekranu. Jest to 14-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości 1920 × 1200 pikseli. Jeśli chodzi o procesor, to powiedzieć, że jest dobrze, to jak nic nie powiedzieć. Bo widzicie, ChromeOS jest systemem, który jest w stanie działać szybko na bardzo słabych podzespołach.
Tu natomiast otrzymujemy wydajny układ AMD Ryzen 5 7520C. Jest to czterordzeniowa i ośmiowątkowa jednostka oparta na rdzeniach Zen 2. Dodatkowo ma na pokładzie zintegrowany układ graficzny AMD Radeon 610M. Wspiera go 8 GB RAM LPDDR5X. Czy to nie za mało? W żadnym wypadku. ChromeOS potrafi działać przyzwoicie nawet na 4 GB RAM.
Na dane przeznaczono natomiast 512 GB NVMe. Tu warto dodać, że w Chromebookach 128 GB eMMC nie jest niczym dziwnym. Mamy jednak przed sobą flagowca. Bateria to standardowo dla ChromeOS cały dzień pracy. Laptop waży 1,45 kg, oferuje Bluetooth 5.0 i Wi-Fi 6e, a do tego może się pochwalić dwoma portami USB-C (3.2 Gen.1 z PD i DP), USB-A 3.2 Gen.1, HDMI i Combo Jack. A wszystko to za1699 zł.