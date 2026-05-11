Nie tylko autobusy i tramwaje. Kaufland też będzie montował w sklepach

Defibrylatory w dużych sklepach, czyli sprzęt ratujący życie

Autobusy i tramwaje to idealne miejsce, w których powinny znajdować się urządzenia typu defibrylator. Co do tego nie ma wątpliwości. Kilka tygodni temu, aż 17 tramwajów zostało wyposażonych w tego typu sprzęt, a to dopiero początek bowiem inicjatywa ta spotkała się ze sporym uznaniem. Nie ma się co dziwić, jeśli tylko współpasażer poczuje się gorzej, nie jesteśmy bezradni. Podobny problem dotyczy dużych sklepów, typu Kaufland. Sama sieć podkreśla, że tego typu sklepy to miejsca, w których codziennie przebywa tysiące osób. W związku z tym, są siłą rzeczy scenerią wielu nagłych wydarzeń, takich jak omdlenia, czy nagłe zatrzymanie krążenia.

Kaufland zamontuje defibrylatory

Kaufland podchodzi do kwestii bezpieczeństwa klientów bardzo poważnie. Sieć deklaruje, że do końca maja, we wszystkich marketach tej marki ma zostać zamontowanych 261 defibrylatorów. Ale jednocześnie, sklep zdaje sobie sprawę, że sam montaż tego typu urządzeń nie wystarczy.