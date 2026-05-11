Sprzęt

Apple padło ofiarą własnego sukcesu a eksperci jak zwykle się mylą

MacBook Neo teoretycznie trafił wręcz w idealną sytuację: kryzys modułów pamięci na rynku sprawił, że ceny urządzeń wystrzeliły w górę, a specyfikacje jakby się zatrzymały w miejscu. W związku z tym specjaliści przewidują, że firma ta może stanąć na podium, jeśli chodzi o rynek laptopów. Pojawia się jednak pewien, dość oczywisty problem.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:06
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Apple padło ofiarą własnego sukcesu a eksperci jak zwykle się mylą
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Apple nie istnieje w próżni. Owszem, MacBook Neo ma potencjał na to, aby być najpopularniejszym laptopem 2026 roku. Tak właśnie przewidują eksperci z firmy badawczej Sigmaintell. Problem w tym, że nie wzięli pod uwagę jednego: Apple bierze podzespoły z tego samego rynku, co cała reszta. Nawet te, które są ich projektu, są produkowane przez firmy zewnętrzne, a dokładniej przez TSMC.

Dalsza część tekstu pod wideo
MacBook Neo Jeśli czekasz na promocję, to możesz skończyć z ręką w nocniku

Apple mierzy się z kolejnymi brakami

O tym, że zapasy DRAM i NAND Apple się już skończyły, powiedział Tim Cook podczas ostatniego przemówienia. Wtedy też ogłosił, że niestety, ale część produktów będzie przez to droższych. I tak: spekulowałem wtedy, że koszty będą przerzucone na inne produkty, aby zachować cenę MacBooka Neo na dotychczasowym poziomie. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Laptop APPLE MacBook Neo 2026 13" Retina A18 Pro 8GB RAM 256GB SSD macOS Subtelny róż + Program MICROSOFT 365 Family
Laptop APPLE MacBook Neo 2026 13" Retina A18 Pro 8GB RAM 256GB SSD macOS Subtelny róż + Program MICROSOFT 365 Family
0 zł
3626.77 zł - najniższa cena
Kup teraz 3626.77 zł
Laptop APPLE MacBook Neo 2026 13" Retina A18 Pro 8GB RAM 256GB SSD macOS Cytrusowożółty + Program MICROSOFT 365 Personal
Laptop APPLE MacBook Neo 2026 13" Retina A18 Pro 8GB RAM 256GB SSD macOS Cytrusowożółty + Program MICROSOFT 365 Personal
0 zł
3346.52 zł - najniższa cena
Kup teraz 3346.52 zł
Laptop APPLE MacBook Air 2026 13.6" Retina M5 16GB RAM 512GB SSD macOS Księżycowa poświata
Laptop APPLE MacBook Air 2026 13.6" Retina M5 16GB RAM 512GB SSD macOS Księżycowa poświata
-200 zł
4999 zł - najniższa cena
Kup teraz 4799 zł
Advertisement

W końcu tak dobrze wykonany laptop, z mocną baterią, świetnym ekranem i przyzwoitym zapasem mocy za 2999 zł, lub 2499 zł dla uczniów i studentów wypada fenomenalnie, oferując to wszystko za tak niewiele. Problemem okazuje się jednak... procesor. 

Otóż MacBook Neo ma na pokładzie układ Apple A18 Pro znany z iPhone 16 Pro. A dokładniej wariant z 5 rdzeniami graficznymi, kiedy procesor znany ze smartfonu ma tych rdzeni 6. Tajemnicą poliszynela jest to, że Apple wykorzystuje do produkcji MacBooka Neo odpady, czyli układy, które nie do końca się udały, przez co tylko 5 z 6 rdzeni GPU pracuje w nich poprawnie. 

Tym samym Apple, zamiast wyrzucić wadliwy komponent, wykorzystało go do innych urządzeń, co jest dość częstą praktyką w świecie procesorów. Jak jednak donoszą nieoficjalne informacje, zapasy wadliwych układów już się skończyły. Tym samym, aby utrzymać produkcję MacBooka Neo, Apple musi zamówić nową partię układów Apple A18 Pro. To natomiast przekłada się na dodatkowe koszty, co już może wpłynąć na ceny urządzenia. 

MacBook Neo Jeśli czekasz na promocję, to możesz skończyć z ręką w nocniku

Co więcej, nie wiadomo, czy firma będzie dezaktywowała sprawne rdzenie graficzne w tych układach, aby utrzymać deklarowane 5 rdzeni ze specyfikacji premierowej, czy też nowsze laptopy dostaną mocniejsze GPU. Jak widać, mamy tu dużo niepewności. Jeśli więc planowaliście zakup MacBooka Neo, ale czekaliście na promocje... to możecie się jej nie doczekać. 

Image
telepolis
#Apple MacBook Neo
Źródła zdjęć: Apple
Źródła tekstu: tweaktown