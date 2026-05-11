x-kom szaleje. 64 GB DDR5 kupisz tam aż 700 zł taniej
Ceny modułów RAM już od ponad pół roku przebijają granice absurdu i nic nie zapowiada, aby miało być lepiej. Na całe szczęście istnieją promocje. Takie jak ta, w której możecie kupić zestaw kości Kingston FURY o pojemności 64 GB aż 700 zł taniej.
Nie jest to gorący strzał, więc teoretycznie promocja nie jest ograniczona do 12 godzin. Jednak ja i tak bym się pośpieszył, ponieważ zapasy są ograniczone i dość szybko produkty objęte obniżoną ceną mogą zniknąć ze sklepów. W dzisiejszych czasach taki zestaw za 2299 zł to jest prawdziwa okazja.
Kingston FURY i taki zestaw nie zrujnuje Ci budżetu
Taki, czyli jaki? Mamy tu dwa moduły po 32 GB każdy, o taktowaniu 5600 MHz i opóźnieniach CL40. Dużym plusem dla mniejszych komputerów jest niskoprofilowy radiator, który powinien się zmieścić nawet z rozbudowanym chłodzeniem powietrznym obok. Mowa tu o wysokości 34,9 mm.
RAM-y te najlepiej sprawdzą się w zestawie z procesorami Intela, ponieważ wspierają profil Intel XMP 3.0. Jednak oczywiście właściciele PC z procesorami AMD również mogą się bawić ich nastawami w UEFI. Warto dodać, że w przypadku tych pamięci nie znajdziemy podświetlenia RGB na kościach. To jednak zwiększyłoby ich wysokość, a i nie każdemu zależy na tym elemencie. Taka konstrukcja sprawia, że wnętrze komputera jest bardziej klasyczne i eleganckie.