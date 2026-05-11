Moda czy głupota? Apple ma kolejnych naśladowców

Umówmy się, pierwszy to był Huawei

Zaczęło się od Huawei Pura X w marcu 2025 roku, a w kwietniu urządzenie doczekało się następcy w postaci Huawei Pura X Max. Telefony według nowej mody w stanie złożonym są krótsze, ale szersze od tradycyjnych urządzeń. Zaś po rozłożeniu dostajemy proporcje bliższe 4:3 niż kwadratowi znanemu z Foldów Samsunga.

Czy to ma sens? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Jednak taka konstrukcja była do tej pory jedynie śmiałym pomysłem Huaweia, w dodatku niedostępnym w Polsce. Teraz w planach analogiczny telefon ma Apple (zapewne z jakąś kosmiczną ceną na start), a wcześniej, bo jeszcze lipcu spodziewany jest Samsung Galaxy Z Fold 8 Wide - no wypisz wymaluj jak ten Apple i Huawei.

Apple okrasi swojego folda nowym iOS-em, reszta może nie mieć pomysłu

Umówmy się, telefonów ze składanymi ekranami nie brakuje na rynku. Mało który producent natomiast wie, jak realnie wykorzystać dodatkową powierzchnię. Już nawet Motorola ma swojego folda za 10 tys. zł, a ruch Apple'a prawdopodobnie przyniesie w tej drogiej kategorii urządzeń nowy/właściwy renesans.

Swoją szansę zwęszył teraz Honor, który w oparciu o magię i przymrużenie oka może niespodziewanie przynieść nam Huawei Pura X Max z usługami Google i 5G na polski rynek. Oczywiście z nazwą zupełnie niepowiązaną z marką Huawei, bo to przecież 2 zupełnie niezależne firmy. Ba, mówi się nawet, że Honor tak przykozaczy, że będzie miał aż 3 ekrany - dodatkowy jeden pod wyspą aparatów.

Drugim z ciekawych graczy, którzy knują nad nową wersją folda jest zaś ceniony za możliwości fotograficzne Vivo. Informacje o nadchodzącym Vivo X Fold 6 krążą od jakiegoś czasu, ale teraz znany tipster SmartPikachu potwierdził doniesienia, dodał informację o niemal niewidocznym zgięciu ekranu i... szerszej obudowie.

Always Ultra ze skrzydełkami

Nie da się odmówić Apple'owi umiejętności tworzenia trendów. Ale ślepe podążanie za wszystkim, co tylko udźwigną szpiedzy w fabrykach Apple'a to często głupi pomysł. Dość przypomnieć wynalazki pokroju Apple iPhone Air czy Samsung Galaxy S25 Edge.

Poleciał za nimi cały rynek, tworząc telefony o mniejszej baterii, ale za to smukłe i z wielką jak nigdy wyspą aparatów. Sama nie wiem, czy takim ślepym ogniwem ewolucji nie okaże się ostatecznie składany iPhone o nieco udziwnionym kształcie.