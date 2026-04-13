Huawei wymyśla smartfon na nowo. Nadchodzi nietypowy Pura X Max

Huawei Pura X Max to, jak sama nazwa sugeruje, większy wariant rozkładanego modelu Huawei Pura X z marca 2025. O ile tamten telefon był po prostu kolejną wariacją na temat niewielkich klapkowców, to nowy, większy Max tworzy już osobną kategorię sprzętów, umiejscowioną między flipami a foldami.

Ekran w nowych proporcjach

Złożony Huawei Pura X Max ma znacznie szerszą, ale niższą obudowę niż typowy smartfon i kształt zbliżony do kwadratu. W formie zamkniętej użytkownik może korzystać z ekranu o przekątnej 5,5 cala, co w zupełności wystarczy do obsługi podstawowych zadań, takich jak odpisywanie na wiadomości, bez konieczności otwierania obudowy. To całkiem inny sposób korzystania z telefonu niż w małych flipach z ekranami 4 cale.

Po rozłożeniu wewnątrz znajdziemy szeroki ekran OLED LTPO 120 Hz o przekątnej 7,69 cala, rozdzielczości WQHD+ 3200 x 1800 i proporcjach 16:10. Tym samym Huawei Pura X Max zamienia się w niewielki tablet, ma już zalety rozkładanych smartfonów typu fold, o książkowej formie, ale bez ich wad.

Na tak dużym ekranie można już oglądać filmy, grać w gry czy z dużą wygodą przeglądać internet. Co jednak ważne, w porównaniu do foldów, tworzących po rozłożeniu duży, niepraktyczny kwadrat, Huawei Pura X Max ma szerszy, prostokątny ekran, z którego można też wygodnie korzystać po obróceniu w pionie – jak na tablecie. Podobne, szersze foldy przygotowują Apple i Samsung, ale dotąd urządzenia te pozostają w sferze mglistych zapowiedzi.

Specyfikacja jeszcze nie do końca znana

Dokładna specyfikacja nadchodzącej nowości Huawei nie jest jeszcze znana. Wiadomo, że sercem Pura X Max ma być układ Kirin 9030, który najpewniej trafi również do nadchodzącej serii Pura 90. Telefon jest już dostępny w chińskiej przedsprzedaży, a jego oficjalny debiut zbiegnie się z premierą nowych flagowców.