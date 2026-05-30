Nie dbasz o higienę snu? To błąd, skutki są katastrofalne

Zła higiena snu i bezsenność mogą wpłynąć na powstanie raka przed 50. rokiem życia

Organizacja MD Anderson Cancer Center w Houston przeprowadziła dwa badania w oparciu o dane zebrane od 18 milionów dorosłych z USA w wieku 18-50 lat. Celem tego przedsięwzięcia było zgłębienie zależności między złymi nawykami snu a powstaniem raka.

Badacze na świecie głowią się od dość dawna, dlaczego drastycznie zwiększyła się liczba osób z nowotworami w młodszym wieku niż w latach 90. XX w. W 1990 r. liczba ta wynosiła 1,82 mln, a w 2019 r. wzrosła do 3,26 mln. Natomiast liczba zgonów z powodu raka wśród ludzi w wieku 30-40 lat i młodszych wzrosła o 27 procent.

Naukowcy z Houston sugerują, że duże znaczenie mają złe nawyki snu. Według badań, to właśnie wśród osób, które zaniedbywały sen pojawiły się nowotwory jelit, piersi, macicy i jajników o wczesnym początku (czyli przed 50. rokiem życia). W niektórych przypadkach osoby poniżej 50. roku życia ze zdiagnozowaną bezsennością były obciążone trzykrotnie wyższym ryzykiem pojawienia się raka w ciągu pięciu lat.

Wyniki badań przedstawiono na największej konferencji medycznej dotyczącej raka organizowanej przez American Society of Clinical Oncology w Chicago.

Eksperci niezwiązani z badaniami przyjęli wyniki z zainteresowaniem, choć zaznaczają, że potrzebne są dalsze prace naukowe. Wskazują przede wszystkim na to, że badania wykazały jedynie zależność między bezsennością a rakiem – nie ma jeszcze dowodów na to, że zły sen bezpośrednio go wywołuje. Naukowcy rozważają kilka możliwych wyjaśnień tego związku.

Po pierwsze, sen odgrywa kluczową rolę w regeneracji układu odpornościowego. Jego osłabienie może sprzyjać rozwojowi komórek nowotworowych, które zdrowy organizm normalnie by eliminował. Po drugie, osoby cierpiące na bezsenność częściej sięgają po używki, rzadziej ćwiczą i częściej zmagają się z otyłością – a te czynniki same w sobie zwiększają ryzyko zachorowania na raka. Nie można też wykluczyć odwrotnej zależności, gdzie to rozwijający się, jeszcze niezdiagnozowany nowotwór może zaburzać sen pacjenta.