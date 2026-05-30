Ta technologia to przełom w TV. Różnica jest ogromna

SQD mini-LED o wiele lepszym rozwiązaniem niż RGB LED. Tak twierdzi TCL

Firma TCL wydała w tym roku flagowy model telewizora X11L, który używa najnowszej technologii podświetlenia tylnego zwanej SQD-miniLED. Jest to bardziej zaawansowane rozwiązanie niż RGB LED z wielu powodów.

Pierwszym jest liczba stref wygaszania – tu mechanizm podświetlenia tylnego składa się z 11 520 indywidualnych stref podświetlenia (75-calowy TCL X11L) podczas gdy w najlepszym telewizorze z RGB LED (85-calowy TCL RM9L), stref jest zaledwie 2912, czyli ok. 4x mniej. W ten sposób obraz wyświetlany na telewizorze zapewni nam o wiele lepszą czerń i kontrast w ciemniejszych scenach, ale i wyższą jasność na drugim końcu spektrum.

Tak wiele stref wygaszania to także czystszy obraz, pozbawiony efektów typu aureola i innych poświat. A skoro już o właśnie tzw. artefaktach obrazu mówimy, wg Marka Maciejewskiego z TCL Europe, dzięki SQD-miniLED unikniemy przekłamania kolorów, które pojawiają się np. gdy obiekty o bardziej nasyconych barwach (np. niebieskich) pojawiają się na tle o innym kolorze i "przebijają" się tworząc przekłamania obrazu. Inną wersją tej sytuacji jest, gdy bardzo jasne obiekty pojawiają się na bardziej nasyconych, kolorowych tłach – wtedy w zależności od sytuacji ucierpi jasność lub nasycenie barw. SQD-miniLED ma wyeliminować te problemy.

Wcześniejsze wersje miniLED miały problem w postaci mniej szerokiego pokrycia kolorów BT.2020 w porównaniu do RGB LED, ale dzięki użyciu ulepszonej warstwy kropek kwantowych, SQD-miniLED praktycznie wyrównał tę różnicę. Co więcej, odwzorowanie kolorów w SQD-miniLED jest bardzo konsekwentne i nie zmienia się w interakcji z kolorem niebieskim. Natomiast RGB LED (choć w teorii cechujące się wyższą szczytową wartością pokrycia kolorów) przy niższej obecności koloru niebieskiego oferuje gorsze odwzorowanie barw.