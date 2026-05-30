Sprzęt

Ta technologia to przełom w TV. Różnica jest ogromna

Rok 2026 wśród telewizorów należy do nowych technologii podświetlenia tylnego. Jednym z takich rozwiązań jest SQD-miniLED, który ma ustawić poprzeczkę jakości obrazu na jeszcze wyższym poziomie niż dotychczas. 

Jakub Krawczyński (KubaKraw)
JAKUB KRAWCZYńSKI KUBAKRAW 12:57
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ta technologia to przełom w TV. Różnica jest ogromna
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

SQD mini-LED o wiele lepszym rozwiązaniem niż RGB LED. Tak twierdzi TCL

Firma TCL wydała w tym roku flagowy model telewizora X11L, który używa najnowszej technologii podświetlenia tylnego zwanej SQD-miniLED. Jest to bardziej zaawansowane rozwiązanie niż RGB LED z wielu powodów.

Dalsza część tekstu pod wideo

Pierwszym jest liczba stref wygaszania – tu mechanizm podświetlenia tylnego składa się z 11 520 indywidualnych stref podświetlenia (75-calowy TCL X11L) podczas gdy w najlepszym telewizorze z RGB LED (85-calowy TCL RM9L), stref jest zaledwie 2912, czyli ok. 4x mniej. W ten sposób obraz wyświetlany na telewizorze zapewni nam o wiele lepszą czerń i kontrast w ciemniejszych scenach, ale i wyższą jasność na drugim końcu spektrum.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Telewizor JVC LT-43VG7500 43" LED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor JVC LT-43VG7500 43" LED Google TV 4K Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
-100.99 zł
1199.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 1099 zł
Telewizor SHARP 50JP7765E 50" QLED MINILED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
Telewizor SHARP 50JP7765E 50" QLED MINILED 4K Google TV Dolby Atmos Dolby Vision HDMI 2.1
0 zł
1599 zł - najniższa cena
Kup teraz 1599 zł
Telewizor TCL 55C7K 55" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Kina Domowego TCL Z100E (4 szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
Telewizor TCL 55C7K 55" QD-Mini LED 4K 144Hz + Zestaw Kina Domowego TCL Z100E (4 szt.) CZ+CZ Google TV Dolby Vision IQ Dolby Atmos HDMI 2.1
0 zł
6777.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 6777.99 zł
Advertisement

Tak wiele stref wygaszania to także czystszy obraz, pozbawiony efektów typu aureola i innych poświat. A skoro już o właśnie tzw. artefaktach obrazu mówimy, wg Marka Maciejewskiego z TCL Europe, dzięki SQD-miniLED unikniemy przekłamania kolorów, które pojawiają się np. gdy obiekty o bardziej nasyconych barwach (np. niebieskich) pojawiają się na tle o innym kolorze i "przebijają" się tworząc przekłamania obrazu. Inną wersją tej sytuacji jest, gdy bardzo jasne obiekty pojawiają się na bardziej nasyconych, kolorowych tłach – wtedy w zależności od sytuacji ucierpi jasność lub nasycenie barw. SQD-miniLED ma wyeliminować te problemy.

Wcześniejsze wersje miniLED miały problem w postaci mniej szerokiego pokrycia kolorów BT.2020 w porównaniu do RGB LED, ale dzięki użyciu ulepszonej warstwy kropek kwantowych, SQD-miniLED praktycznie wyrównał tę różnicę. Co więcej, odwzorowanie kolorów w SQD-miniLED jest bardzo konsekwentne i nie zmienia się w interakcji z kolorem niebieskim. Natomiast RGB LED (choć w teorii cechujące się wyższą szczytową wartością pokrycia kolorów) przy niższej obecności koloru niebieskiego oferuje gorsze odwzorowanie barw.

Niewątpliwie technologia SQD-miniLED prezentuje się obiecująco, ale ma to również swoją cenę. Model TCL X11L zadebiutował w cenie 30 tys. zł za wariant 75-calowy. Oczywiście warto się nastawić na to, że dzięki ulepszeniom procesu produkcji w przyszłych latach ceny te znacząco spadną. Natomiast na rzetelne informacje, jak ta nowa technologia podświetlenia się sprawdza w rzeczywistości, trzeba będzie poczekać, kiedy to ukażą się specjalistyczne testy z niezależnych źródeł. Oprócz TCL X11L, SQD-miniLED trafi też do OLED-ów, takich jak TCL C8L i C7L. 

Image
telepolis
TCL telewizory TCL telewizory 2026 telewizory tcl 2026 tcl sqd-miniled sqd-miniled
Źródła zdjęć: Shutterstock.com
Źródła tekstu: flatpanelshd, opr. wł.