Ponad 17 mln zainfekowanych urządzeń. Padli łupem policji

Holenderska policja i prokuratura rozbiły jeden z największych znanych botnetów na świecie. Obejmował on około 17 milionów zainfekowanych urządzeń, w tym komputery, serwery, a nawet urządzenia IoT – wykorzystywane m.in. do kradzieży danych i ataków DDoS.

Potężny botnet wyłączony

Służby przejęły infrastrukturę przestępców, a następnie przekierowały ruch z zainfekowanych maszyn na własne serwery. Po tym rozpoczęło się masowe informowanie poszkodowanych (w tym operatorów i właścicieli sieci) o konieczności oczyszczenia systemów.

Sieć miała charakter „as a service”. Jej operatorzy wynajmowali dostęp innym grupom cyberprzestępczym, które wykorzystywały zainfekowane komputery do rozsyłania malware, phishingu, ransomware i innych kampanii przestępczych. W trakcie akcji skonfiskowano infrastrukturę w wielu krajach, zamrożono konta finansowe powiązane z grupą oraz zabezpieczono ogromną bazę skradzionych danych logowania, która ma teraz posłużyć do ostrzegania ofiar i resetowania haseł.